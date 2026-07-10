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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं पुलिस पर भरोसा किया और मुझ पर ही...', करूर भगदड़ मामले पर बोले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय

'मैं पुलिस पर भरोसा किया और मुझ पर ही...', करूर भगदड़ मामले पर बोले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 10 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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'मैं पुलिस पर भरोसा किया और मुझ पर ही...', करूर भगदड़ मामले पर बोले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 10 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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