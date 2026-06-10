हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPoK में बवाल के बीच आर्मी चीफ ने खुद संभाली नॉर्दर्न कमांड की कमान, भारत क्या कर रहा तैयारी?

PoK में बवाल के बीच आर्मी चीफ ने खुद संभाली नॉर्दर्न कमांड की कमान, भारत क्या कर रहा तैयारी?

Indian Army: सेना प्रमुख ने कहा कि तेज़ी से जटिल होते सुरक्षा माहौल में ऑपरेशनल असर बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 10 Jun 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

पड़ोस के देश में चल रही राजनितिक उथलपुथल और PoK में हिंसा के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार (10 जून) को सेना की नॉर्दर्न कमांड की ऑपरेशनल तैयारी, युद्ध के लिए तत्परता और आधुनिकीकरण की कोशिशों का जायज़ा लिया. इस दौरान उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन और भविष्य के युद्धक्षेत्र की क्षमताओं पर खास ध्यान दिया.

अपने दौरे के दौरान, सेना प्रमुख ने नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर और अलग-अलग फॉर्मेशन हेडक्वार्टर के अधिकारियों से हाइब्रिड तरीके से बातचीत की. उन्होंने ऑपरेशनल तैयारी, क्षमता विकास और मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल की जा रही नई टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी ली. अधिकारियों ने जनरल द्विवेदी को मल्टी-डोमेन ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेना के आधुनिकीकरण और हर तरह की ऑपरेशनल स्थितियों में युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने के उपायों के बारे में जानकारी दी.

युद्ध के बदलते स्वरूप पर ज़ोर देते हुए, सेना प्रमुख ने कहा कि तेज़ी से जटिल होते सुरक्षा माहौल में ऑपरेशनल असर बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना ज़रूरी है. उन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने के ज़रिए बदलती चुनौतियों के हिसाब से लगातार खुद को ढालने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

जवानों की तारीफ में क्या बोले जनरल द्विवेदी

जनरल द्विवेदी ने सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने प्रोफेशनलिज़्म, ऑपरेशनल कुशलता और तैयारी के ऊँचे स्टैंडर्ड बनाए रखे हैं. यह समीक्षा सेना की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वह अपनी अलग-अलग कमांड में ऑपरेशनल क्षमताओं और आधुनिकीकरण प्रोग्राम का लगातार आकलन करती है, ताकि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहा जा सके.

यह दौरा सेना प्रमुख द्वारा 31 मई को सदर्न कमांड हेडक्वार्टर में की गई ऐसी ही समीक्षा के बाद हुआ है, जहाँ उन्होंने क्षमता विकास की कोशिशों, आधुनिकीकरण के प्रयासों और मिलिट्री ऑपरेशन में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को शामिल करने का आकलन किया था. मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि सेना अपनी लंबी अवधि की आधुनिकीकरण रणनीति के तहत टेक्नोलॉजी पर आधारित युद्ध, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और बेहतर तैयारी पर लगातार ज़्यादा ज़ोर दे रही है.

यह भी पढ़ें : क्या वाकई ममता बनर्जी TMC का कांग्रेस में करेंगी विलय? अभिषेक बनर्जी ने बताया क्या है सच

Published at : 10 Jun 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Pakistan INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PoK में बवाल के बीच आर्मी चीफ ने खुद संभाली नॉर्दर्न कमांड की कमान, भारत क्या कर रहा तैयारी?
PoK में बवाल के बीच आर्मी चीफ ने खुद संभाली नॉर्दर्न कमांड की कमान, भारत क्या कर रहा तैयारी?
इंडिया
भारत को सही वक्त पर सही नेता मिला..., आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे दी पीएम मोदी को बधाई
भारत को सही वक्त पर सही नेता मिला..., आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे दी पीएम मोदी को बधाई
इंडिया
कभी काबा से सुर्खियों में आईं तो कभी खेला होबे के तेवर से मिली जेल..अब सत्ता की गोद में जा बैठीं सयोनी दास कौन हैं?
कभी काबा से सुर्खियों में आईं तो कभी खेला होबे के तेवर से मिली जेल..अब सत्ता की गोद में जा बैठीं सयोनी दास कौन हैं?
इंडिया
'कांग्रेस ने देश से किया विश्वासघात, 2014 से बढ़ा विकास', 12 साल पूरे होने पर क्या बोले PM मोदी, 10 बड़ी बातें
'कांग्रेस ने देश से किया विश्वासघात, 2014 से बढ़ा विकास', 12 साल पूरे होने पर क्या बोले PM मोदी, 10 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
दिल्ली NCR
Delhi News: पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पर कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पर कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
ट्रेंडिंग
पहले लगता था बस से डर, फिर भारत में मिला ऐसा अनुभव कि फैन हो गई विदेशी महिला- वीडियो वायरल
पहले लगता था बस से डर, फिर भारत में मिला ऐसा अनुभव कि फैन हो गई विदेशी महिला- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
Rathi Cow: एक दिन में कितना दूध देती है राठी गाय, जानें कितनी है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है राठी गाय, जानें कितनी है इसकी कीमत?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget