PoK में बवाल के बीच आर्मी चीफ ने खुद संभाली नॉर्दर्न कमांड की कमान, भारत क्या कर रहा तैयारी?

पड़ोस के देश में चल रही राजनितिक उथलपुथल और PoK में हिंसा के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार (10 जून) को सेना की नॉर्दर्न कमांड की ऑपरेशनल तैयारी, युद्ध के लिए तत्परता और आधुनिकीकरण की कोशिशों का जायज़ा लिया. इस दौरान उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन और भविष्य के युद्धक्षेत्र की क्षमताओं पर खास ध्यान दिया.

अपने दौरे के दौरान, सेना प्रमुख ने नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर और अलग-अलग फॉर्मेशन हेडक्वार्टर के अधिकारियों से हाइब्रिड तरीके से बातचीत की. उन्होंने ऑपरेशनल तैयारी, क्षमता विकास और मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल की जा रही नई टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी ली. अधिकारियों ने जनरल द्विवेदी को मल्टी-डोमेन ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेना के आधुनिकीकरण और हर तरह की ऑपरेशनल स्थितियों में युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने के उपायों के बारे में जानकारी दी.

युद्ध के बदलते स्वरूप पर ज़ोर देते हुए, सेना प्रमुख ने कहा कि तेज़ी से जटिल होते सुरक्षा माहौल में ऑपरेशनल असर बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना ज़रूरी है. उन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने के ज़रिए बदलती चुनौतियों के हिसाब से लगातार खुद को ढालने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

जवानों की तारीफ में क्या बोले जनरल द्विवेदी

जनरल द्विवेदी ने सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने प्रोफेशनलिज़्म, ऑपरेशनल कुशलता और तैयारी के ऊँचे स्टैंडर्ड बनाए रखे हैं. यह समीक्षा सेना की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वह अपनी अलग-अलग कमांड में ऑपरेशनल क्षमताओं और आधुनिकीकरण प्रोग्राम का लगातार आकलन करती है, ताकि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहा जा सके.

यह दौरा सेना प्रमुख द्वारा 31 मई को सदर्न कमांड हेडक्वार्टर में की गई ऐसी ही समीक्षा के बाद हुआ है, जहाँ उन्होंने क्षमता विकास की कोशिशों, आधुनिकीकरण के प्रयासों और मिलिट्री ऑपरेशन में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को शामिल करने का आकलन किया था. मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि सेना अपनी लंबी अवधि की आधुनिकीकरण रणनीति के तहत टेक्नोलॉजी पर आधारित युद्ध, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और बेहतर तैयारी पर लगातार ज़्यादा ज़ोर दे रही है.

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