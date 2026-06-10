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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या वाकई ममता बनर्जी TMC का कांग्रेस में करेंगी विलय? अभिषेक बनर्जी ने बताया क्या है सच

क्या वाकई ममता बनर्जी TMC का कांग्रेस में करेंगी विलय? अभिषेक बनर्जी ने बताया क्या है सच

TMC Congress Merger News: तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के विलय की खबरें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, लेकिन इस मामले पर अभिषेक बनर्जी ने अहम प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Jun 2026 05:57 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. पार्टी के विधायकों के बाद अब सांसद भी दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं. ममता ने हाल ही में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. इस मीटिंग के बाद कांग्रेस और टीएमसी के विलय की खबरों तेज हो गई हैं. इस मामले पर डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया कि है कि मर्जर की खबरें महज अफवाह हैं.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने दावा करते हुए कहा, 'टीएमसी और कांग्रेस के विलय को लेकर चल रही बातें पूरी तरह से अफवाह हैं. मीटिंग में इस पर कुछ भी चर्चा नहीं हुई है.' अहम बात यह भी है कि ममता और सोनिया की मुलाकात के साथ-साथ राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की भी मीटिंग हुई थी. इन मुलाकातों के बाद विलय की खबरें तेज हो गई हैं.

कांग्रेस-टीएमसी के विलय की क्यों हो रही चर्चा

ममता ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपथ पर मुलाकात की थी. दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई. अहम बात यह भी है कि 24 घंटे के अंदर यह ममता और सोनिया की दूसरी मुलाकात थी. इससे पहले सोमवार को इंडी अलायंस की बैठक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी. उस दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच गर्मजोशी भी देखने को मिली थी, जब दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया था.

गंभीर संकट से गुजर रही टीएमसी

देखा जाए तो ममता बनर्जी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब टीएमसी गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रही है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है. पहले कुछ विधायकों के असंतोष की खबरें सामने आई थीं, वहीं अब पार्टी के कुछ सांसदों द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन देने की घोषणा ने टीएमसी नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

यह भी पढ़ें : वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया

Published at : 10 Jun 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
TMC India MAMATA BANERJEE CONGRESS SONIA GANDHI
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