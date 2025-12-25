हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?

भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?

K-4 Missile Test: भारत ने हाल ही में नई K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है. लेकिन क्या पाकिस्तान के पास भारत की मिसाइल का तोड़ है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 25 Dec 2025 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को नई ऊंचाई दी. भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर-पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात से K-4 सबमरीन-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) का सफल टेस्ट किया है. यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है. K-4 की रेंज 3,500 किलोमीटर है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और भारत की समुद्री न्यूक्लियर ताकत को बहुत मजबूत बनाती है.

K-4 मिसाइल की खासियत क्या है?

K-4 एक सॉलिड-फ्यूल्ड, दो-स्टेज इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. यह 2 टन तक का न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है. यह कोल्ड-लॉन्च टेक्नोलॉजी से लॉन्च होती है, यानी पानी के नीचे से पहले बाहर निकलती है, फिर इंजन शुरू होता है, जो सबमरीन की सुरक्षा बढ़ाता है.

K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण खास क्यों है?

भारत की   न्यूक्लियर ट्रायड   (जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता) अब पूरी तरह मजबूत हो गई है. पहले INS अरिहंत पर सिर्फ K-15 (750 km रेंज) मिसाइल थी, जो सीमित थी. लेकिन अब K-4 की 3,500 किलोमीटर रेंज से भारतीय सबमरीन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के सुरक्षित इलाकों से ही पूरे क्षेत्र को टारगेट कर सकती हैं. अब दुश्मन के करीब जाए बिना उसे तबाह किया जा सकता है.

यह मिसाइल 'नो फर्स्ट यूज' नीति के तहत सेकंड-स्ट्राइक की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा सकती है, क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे छिप जाती है, जिससे दुश्मन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है.

K-4 मिसाइल के मुकाबले पाकिस्तान की शाहीन-3

पाकिस्तान की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल शाहीन-3 है, जिसकी रेंज 2,750 किलोमीटर है. यह लैंड-बेस्ड मिसाइल है और पूरे भारत को कवर करती है. लेकिन इसकी रेंज K-4 से 750 किलोमीटर कम है. पाकिस्तान की मिसाइल समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है. पाकिस्तान अभी बाबर-3 (450-700 किलोमीटर) और अबाबील मिसाइल (2,200 किलोमीटर) बना रहा है.

भारत की K-4 ने न सिर्फ तकनीकी बल्कि रणनीतिक रूप से बड़ा बढ़त दी है, बल्कि समुद्र में भी भारत की सुरक्षा को मजबूत किया है. आने वाले समय में K-5 और K-6 मिसाइलें भी बन जाएंगी, जिनकी रेंज 5,000-6,000 किलोमीटर तक होगी.

Published at : 25 Dec 2025 01:50 PM (IST)
Tags :
Nuclear Missile K-4 Missile Pakistan Missile Indian Missile Shaheen 3 INDIA-PAKISTAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
विश्व
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh पहुंचा Khaleda Zia का बेटा Tariq Rehman, बदलने वाला है पीएम ! । Yunus Khan
Bhay Interview: Gaurav Tiwari की mysterious stories, Real Horror Locations और Spooky BTS experience Ft. Danish Sood
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
विश्व
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सफेद ड्रेस में परी-सी खूबसूरत दिखीं महाकुंभ की मोनालिसा, वायरल वीडियो देख यूजर्स भी हो गए मदहोश
सफेद ड्रेस में परी-सी खूबसूरत दिखीं महाकुंभ की मोनालिसा, वायरल वीडियो देख यूजर्स भी हो गए मदहोश
यूटिलिटी
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
हेल्थ
Atal Canteen: 1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget