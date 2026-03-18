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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengaluru Reels: बेंगलुरु में ‘ह्यूमन पार्सल’ स्टंट से मचा हड़कंप! रील बनाने के चक्कर में पिता को बोरी में किया बंद

Bengaluru Reels: बेंगलुरु में ‘ह्यूमन पार्सल’ स्टंट से मचा हड़कंप! रील बनाने के चक्कर में पिता को बोरी में किया बंद

Bengaluru Reels: बेंगलुरु में रील बनाने के लिए परिवार ने पिता को पार्सल बॉक्स में बंद कर दिया. इस वजह से कूरियर ऑफिस में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 07:56 AM (IST)
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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने सोशल मीडिया रील बनाने के लिए ह्यूमन पार्सल स्टंट कर दिया, जिससे कूरियर ऑफिस में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में एक महिला, उसका पति, सास और देवर शामिल थे, जबकि महिला के पिता को ही पार्सल के अंदर बंद किया गया था.

परिवार का दावा था कि रमजान और उगादी के दौरान बढ़ती भीड़ और बस टिकटों की कमी को दिखाने के लिए उन्होंने यह स्टंट प्लान किया था. उनका कहना था कि जब टिकट नहीं मिलते तो इंसान को कूरियर ही करना पड़ेगा. इसी सोच के साथ उन्होंने यह रील बनाने की कोशिश की. इस बात को सुनकर कूरियर ऑफिस में मौजूद लोग दंग रह गए

कूरियर ऑफिस में मचा हड़कंप

बेंगलुरु के व्यालिकावल थाना क्षेत्र के एक कूरियर ऑफिस में जब ये लोग बड़ा पैकेट लेकर पहुंचे और स्टाफ ने अंदर क्या है पूछा तो पैकेट खोलकर दिखाया गया, जिसमें महिला के पिता बंद थे. यह देखकर कर्मचारी पूरी तरह हैरान और घबरा गए. सूत्रों के मुताबिक, अंदर बंद व्यक्ति की हालत ठीक नहीं थी, वह सांस लेने के लिए जूझ रहा था. तुरंत कूरियर स्टाफ ने हस्तक्षेप किया और उसे बाहर निकालकर राहत दी. हैरानी की बात यह रही कि परिवार ने इसके बावजूद स्टाफ से बहस की और पार्सल स्वीकार करने की जिद करने लगा. इस पूरी घटना का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद गया, जिसमें साफतौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बोरी में भरकर आदमी को ऑफिस के अंदर ले जाया जा रहा है.

कूरियर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी

आखिरकार कूरियर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. सभी लोगों को थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने माफी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी गलती स्वीकार की. पुलिस ने सख्त चेतावनी देकर परिवार को छोड़ दिया और भविष्य में इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकत दोबारा न करने की हिदायत दी है.

Published at : 18 Mar 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Social Media POLICE
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