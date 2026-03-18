असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे की अटकलों के बीच उनका बचाव किया. इससे असम का राजनीतिक माहौल और गरमा गया है.

मीडिया से बात करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक सुनियोजित मीडिया अभियान के जरिए बोरदोलोई की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने इन घटनाक्रमों को आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस को कमजोर करने के मकसद से किया गया एक सोचा-समझा राजनीतिक प्रयास बताया.

बोरदोलोई के बचाव में क्या बोले गोगोई

गौरव गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री मीडिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की छवि को राजनीतिक रूप से धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बोरदोलोई को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर भी चिंता व्यक्त की. गोगोई ने आगे बताया कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ हाल ही में बोरदोलोई से मुलाकात की और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की.

कांग्रेस के भीतर बोरदोलोई का बचाव करते हुए गोगोई ने कहा कि हमने अभी-अभी प्रद्युत बोरदोलोई से मुलाकात की और आगामी चुनावों के बारे में विस्तार से चर्चा की. मैं उनसे बात करने के बाद आया हूं और मैं मीडिया में आ रही खबरों की कड़ी निंदा करता हूं.

बोरदोलोई के इस्तीफे की खबरों के बीच कांग्रेस एकजुट

बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब बोरदोलोई के इस्तीफे की खबरों ने असम कांग्रेस के भीतर के घटनाक्रमों को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं. हालांकि गोगोई की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व एकता का प्रदर्शन करने और उन धारणाओं का खंडन करने का प्रयास कर रहा है जो कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं और वर्तमान में 2019 से नागांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्यरत हैं. विधानसभा चुनावों से पहले उनके राजनीतिक कदमों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

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