वेनेजुएला में हुए अमेरिकी हमले के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे वेनेजुएला की यात्रा न करें. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है. वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास से उनके ईमेल आईडी: cons.caracas@mea.gov.in या आपातकालीन फोन नंबर +58-412-9584288 (व्हाट्सएप कॉल के लिए भी) के माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब अमेरिका वेनेजुएला के लिए आगे की रणनीति तय कर रहा है. उन्होंने कहा, 'मादुरो और उनकी पत्नी एक अमेरिकी वॉरशिप पर सवार हैं और उन्हें न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करना होगा. ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला पर हमले में कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि हमारा कोई भी सैनिक नहीं मारा गया. न्याय विभाग ने ‘मादक पदार्थ-आतंकवाद’ की साजिश में कथित भूमिका के लिए मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ नया अभियोग लगाया है'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)