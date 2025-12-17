कांग्रेस नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को जर्मनी में स्थित BMW की फैक्ट्री का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चर्चा की, साथ ही देश में प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया. राहुल गांधी पांच दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं. इस दौरान वो बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रतिनिधियों और भारतीय डायस्पोरा से बातचीत करेंगे.

BMW की फैक्ट्री में राहुल गांधी की विजिट

राहुल गांधी ने फैक्ट्री विजिट के दौरान का एक वीडियो भी शेयर किया है. राहुल गांधी ने कहा कि हम BMW की फैक्ट्री गए. एक शानदार अनुभव रहा. मुझे खुशी हुई कि उनके पास 450 सीसी की TVS बाइक है. भारत का झंडा फहरा रहा है, यह देखकर अच्छा लगा.



राहुल ने कहा, 'भारत को प्रोडक्शन शुरू करने की जरूरत है. प्रोडक्शन किसी भी देश की सफलता की कुंजी है. हमारा मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है. इसे बढ़ाना चाहिए.'

While in Germany, LoP Rahul Gandhi toured BMW Welt and the BMW Plant in Munich, engaging with advanced manufacturing practices.



Manufacturing is the backbone of economic growth, India needs a renewed focus on it to create sustainable, quality jobs. pic.twitter.com/ewElbO1y5A — Srinivas BV (@srinivasiyc) December 17, 2025

राहुल ने शेयर किया BMW फैक्ट्री का वीडियो

वीडियो में नजर आ रहा है कि राहुल शोरूम में घूम रहे हैं. बाइक और कारें देख रहे हैं. लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें देखा जा सकता है. उन्होंने कहा, 'मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग है. दुख की बात है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है. विकास को तेज करने के लिए, हमें ज्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है. सार्थक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने की जरूरत है.'

हवाई अड्डे पर हुआ राहुल गांधी का स्वागत

बर्लिन पहुंचने पर राहुल गांधी का हवाई अड्डे पर स्वागत हुआ. राहुल का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. वह यहां पर एक बड़े IOC कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इसमें यूरोप के कई बड़े नेता शामिल होंगे.

Rahul Gandhi in Munich, Germany - Proud of Indian engineering after seeing TVS–BMW 450cc motorcycle. pic.twitter.com/z27KKVLU9W — Bharat Jodo (@bharatjodo) December 17, 2025

IOC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमें श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है. वह 17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत करेंगे. इस कार्यक्रम में यूरोप से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सभी अध्यक्ष एक साथ आएंगे.