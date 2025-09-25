भारत ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने इंटरमीडिएट रेंज की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है. खास बात यह है कि इस मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च किया गया है. अग्नि-प्राइम रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसको लेकर जानकारी शेयर की है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल को लेकर जानकारी दी. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. यह अगली पीढ़ी की मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम है और इसमें कई उन्नत विशेषताएं शामिल हैं. पहली बार इस प्रकार का परीक्षण विशेष रूप से तैयार किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया है.''

राजनाथ सिंह ने DRDO को दी बधाई

रक्षा मंत्री ने DRDO को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ''DRDO, स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) और सशस्त्र बलों को अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर हार्दिक बधाई. इस सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जो रेल प्रणाली से मिसाइल लॉन्च की क्षमता रखते हैं.''

अग्नि-प्राइम मिसाइल की क्या-क्या है खासियत

यह 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रेल नेटवर्क के साथ चलने की क्षमता है. इसे देश के किसी भी बॉर्डर पर बहुत ही कम समय में आसानी से पहुंचाया जा सकता है. यह रडार से बचने में काफी हद तक सक्षम है. यह मिसाइल कई और उन्नत सुविधाओं से लैस है. इसका नेविगेशन सिस्टम काफी अच्छा है, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है.