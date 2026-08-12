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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-चीन के सैनिकों के बीच LAC पर फिर हुआ टकराव, 6 साल बाद टूटी शांति

भारत-चीन के सैनिकों के बीच LAC पर फिर हुआ टकराव, 6 साल बाद टूटी शांति

India China Border: भारत और चीन के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ता दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ भिड़ंत हुई है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 12 Aug 2026 11:14 AM (IST)
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भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, एलएसी पर करीब छह सालों के बाद शांति का माहौल टूट गया है. भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ है. अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फेस-ऑफ की तस्वीर सामने आई हैं. हालांकि, सेना ने आधिकारिक तौर से इस तस्वीर पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

माना जा रहा है कि ये तस्वीर 26 जुलाई की हैं, जब एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ गए थे और बैनर ड्रिल की थी. चीनी सैनिकों के हाथ में चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा का एक बैनर था. करीब एक हफ्ते तक ये स्थिति बनी रही, जिसके बाद टॉप कमांडर्स के दखल के बाद फेस-ऑफ खत्म हो गया.  ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई ,जब हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जगहों के चीनी नाम देकर नया नक्शा जारी किया था. 

विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा था

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (11 अगस्त) को प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि भारत और चीन के संबंधों में बॉर्डर की स्थिति बेहद अहम है. ऐसे में शांति बनी रहनी चाहिए. विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अभिवाज्य अंग है.

साल 2020 में गलवान घाटी में हुईं भीषण झड़पों और उसके बाद चार साल से ज्यादा समय तक चले सैन्य टकराव के कारण भारत और चीन के रिश्तों में भारी तनाव आ गया था. इसके बाद, अपने रिश्तों को फिर से बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों ने पिछले करीब एक साल से ज़्यादा समय में कई कदम उठाए हैं.

अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में दो अंतिम गतिरोध वाले स्थानों देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के समझौते को अंतिम रूप दिया था. समझौता होने के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कजान में मुलाकात करके संबंध सुधारने के लिए कई फैसले लिए थे.

यह भी पढ़ें: टर्बुलेंस या तकनीकी खराबी? 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, अब AAIB करेगी जांच

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 12 Aug 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
India China Border Breaking News Abp News INDIA CHINA
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