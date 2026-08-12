भारत-चीन के सैनिकों के बीच LAC पर फिर हुआ टकराव, 6 साल बाद टूटी शांति
India China Border: भारत और चीन के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ता दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ भिड़ंत हुई है.
भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, एलएसी पर करीब छह सालों के बाद शांति का माहौल टूट गया है. भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ है. अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फेस-ऑफ की तस्वीर सामने आई हैं. हालांकि, सेना ने आधिकारिक तौर से इस तस्वीर पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
माना जा रहा है कि ये तस्वीर 26 जुलाई की हैं, जब एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ गए थे और बैनर ड्रिल की थी. चीनी सैनिकों के हाथ में चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा का एक बैनर था. करीब एक हफ्ते तक ये स्थिति बनी रही, जिसके बाद टॉप कमांडर्स के दखल के बाद फेस-ऑफ खत्म हो गया. ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई ,जब हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जगहों के चीनी नाम देकर नया नक्शा जारी किया था.
विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा था
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (11 अगस्त) को प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि भारत और चीन के संबंधों में बॉर्डर की स्थिति बेहद अहम है. ऐसे में शांति बनी रहनी चाहिए. विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अभिवाज्य अंग है.
साल 2020 में गलवान घाटी में हुईं भीषण झड़पों और उसके बाद चार साल से ज्यादा समय तक चले सैन्य टकराव के कारण भारत और चीन के रिश्तों में भारी तनाव आ गया था. इसके बाद, अपने रिश्तों को फिर से बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों ने पिछले करीब एक साल से ज़्यादा समय में कई कदम उठाए हैं.
अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में दो अंतिम गतिरोध वाले स्थानों देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के समझौते को अंतिम रूप दिया था. समझौता होने के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कजान में मुलाकात करके संबंध सुधारने के लिए कई फैसले लिए थे.
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