हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविपक्षी एकता में दरार? कांग्रेस ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा- आधारहीन आरोप लगाना बंद करें

विपक्षी एकता में दरार? कांग्रेस ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा- आधारहीन आरोप लगाना बंद करें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही विपक्षी 'INDIA' गठबंधन के भीतर दरारें गहरी हो गई हैं.मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और डीएमके पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन 'INDIA' में घमासान मच गया है. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. टैगोर ने ममता के उन बयानों को "गैर-जिम्मेदाराना" बताया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके (DMK) के बीच मिलीभगत होने का इशारा किया था. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र में तो ये पार्टियां साथ हैं, लेकिन बंगाल की जमीन पर एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं.

कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि ममता बनर्जी के आरोप पूरी तरह से निराधार और निंदनीय हैं. उन्होंने कहा, "जब हमें एकजुट होकर बीजेपी से लड़ना चाहिए, तब ऐसे बिना सिर-पैर के आरोप विपक्षी एकता को कमजोर करेंगे." टैगोर ने तंज कसते हुए याद दिलाया कि यह कांग्रेस नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) थी, जो 1998 और 1999 में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और 2004 का चुनाव भी RSS-BJP के साथ मिलकर लड़ा था.

राहुल गांधी के संघर्ष का दिया हवाला
टैगोर ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी से कैसे लड़ा जाता है. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी लगातार RSS और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ खड़े रहे हैं. इसी वजह से उन पर 25 से ज्यादा केस हुए, उनकी संसद सदस्यता छीनी गई और उन्हें घर से भी निकाला गया. यह सब उन्होंने बीजेपी से लड़ने की कीमत चुकाई है."

अभिषेक बनर्जी ने भी साधा निशाना
विवाद तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और स्टालिन की पार्टी (DMK) पर बीजेपी के साथ अंदरूनी साठगांठ का आरोप लगाया. इसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस, अमित शाह की केंद्रीय ताकतों के संरक्षण में खुलेआम वोट काटने का काम कर रही है.

गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान
सिर्फ बंगाल ही नहीं, गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर भी अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं. जहाँ सागरिका घोष जैसी नेता ममता बनर्जी को गठबंधन का चेहरा बता रही हैं, वहीं उदयनिधि स्टालिन अपने पिता एम.के. स्टालिन को आगे बढ़ा रहे हैं. इन बयानों ने चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

बंगाल में दो चरणों में होगा मतदान
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए सियासी पारा चढ़ चुका है. यहाँ दो चरणों में वोट डाले जाएंगे—पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को होगा. चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे. बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और वामदल (Left) भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में सहयोगियों के बीच यह जुबानी जंग चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है.

Published at : 07 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
विपक्षी एकता में दरार? कांग्रेस ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा- आधारहीन आरोप लगाना बंद करें
विपक्षी एकता में दरार? कांग्रेस ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा- आधारहीन आरोप लगाना बंद करें
इंडिया
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, अदालत बोली- ज्यादा समय जेल में रखना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, अदालत बोली- ज्यादा समय जेल में रखना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
इंडिया
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
इंडिया
’55 साल पहले दो टुकड़े किए थे, लेकिन इस बार...’, ख्वाजा आसिफ के कोलकाता वाली धमकी पर भड़के राजनाथ, 1971 की दिलाई याद
’55 साल पहले दो टुकड़े किए थे, लेकिन इस बार...’, ख्वाजा आसिफ के कोलकाता वाली धमकी पर भड़के राजनाथ, 1971 की दिलाई याद
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
इंडिया
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Embed widget