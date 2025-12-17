भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार (17 दिसंबर 2025) को इकाना स्टेडियम में होने वाला चौथा टी-20 मैच कोहरे की वजह से रद्द हो गया. सीरीज का चौथा शाम 7 बजे से खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया. अंपायर्स ने 6 बार ग्राउंड के कंडीशन का मुआयना किया, लेकिन रात 9:30 बजे तक स्थिति में सुधार नहीं होने की वजह से मैच रद्द करना पड़ा, जिससे फैंस को निराशा हाथ लगी. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह मैच तिरुवनंतपुरम में आयोजित होना चाहिए था.

तिरुवनंतपुरम में होना चाहिए था मैच: थरूर

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने कहा, "क्रिकेट फैन लखनऊ में इंडिया vs साउथ अफ्रीका मैच शुरू होने का व्यर्थ ही इंतजार कर रहे हैं. उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में घने कोहरे और 411 AQI के कारण विजिबिलिटी इतनी खराब है कि क्रिकेट मैच संभव नहीं है. उन्हें यह मैच तिरुवनंतपुरम में आयोजित करना चाहिए था, जहां AQI लगभग 68 है."

IMD ने घने कोहरे को लेकर किया था अलर्ट

भारत पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित होगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया था.

फैंस को होना पड़ा मायूस

लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी-20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे.भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी.

टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली.अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी.