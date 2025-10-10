मानसून की विदाई के साथ ही अब मौसम बदल रहा है. बारिश का दौर खत्म होने के बाद अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है. आज शुक्रवार (10 अक्टूबर) को करवाचौथ का त्योहार है, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आज का मौसम कैसा रहेगा और कब कहां चांद निकलेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश में भी आज मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग लखनऊ ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, यानी कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ और हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है.

यूपी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा और पूर्वी यूपी में भी मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं. इसी तरह 11 और 12 अक्टूबर को भी प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है. इस दौरान तेज धूप की वजह से भीषण गर्मी पड़ सकती है. 13, 14 और 15 अक्टूबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश व तेज हवा चलने की संभावना नहीं है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज कैसा रहेगा मौसम

बिहार में किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट नहीं है. हालांकि, अब तापमान में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिल रही है, इससे सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है. झारखंड में मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए अलर्ट जारी नहीं किया है. यहां का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने की उम्मीद है. ओडिशा में 10 से 12 अक्टूबर तक कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या तूफान की संभावना है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा

नई दिल्ली में आज 8:14 PM पर चांद दिखेगा, जबकि नोएडा में 8:13 पर चंडीगढ़ में 08:10 PM पर चांद निकलेगा. यूपी की बात करें तो कानपुर में समय 08:07 PM और लखनऊ में चांद निकलने का समय 08:03 PM है. वाराणसी में 07:59 PM और गोरखपुर में 07:53 PM पर निकलेगा अयोध्या में 07:58 PM पर चांद निकलेगा.

बेंगलुरु में आज चांद निकलने का टाइम 08:50 PM है, जबकि मुंबई में 08:56 PM का समय बताया गया है. पटना में 07:49 PM पर चांद निकलेगा. रांची में 07:54 PM का वक्त है और कोलकाता में 08:12 PM का समय बताया गया है.

