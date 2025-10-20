दिवाली की धूम के बीच देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) के अगले दिन मंगलवार (21 अक्टूबर) को मौसम में बदलाव होने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और इस दौरान धुंध भी देखने को मिलेगा.

दूसरी ओर, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती दबाव के कारण अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट भी जारी किया है. जिसके दिवाली के अगले दिन मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को चरम पर पहुंचने के आसार हैं. मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि चक्रवाती दबाव के कारण इलाके में 23 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है, इसलिए स्थानीय बंदरगाहों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है.

तूफानी हवाओं के बीच होगी तेज बारिश

मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान-निकोबार आइलैंड में कुछ स्थानों पर सोमवार से बुधवार (21 से 23 अक्टूबर) तक 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने के साथ गरज और भारी बारिश हो सकती है. हालांकि, अंडमान सागर में हवा की रफ्तार बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है.

IMD ने अधिकारियों ने कहा कि अगले पांच दिनों तक समुद्री पर्यावरण के खराब होने की संभावना है. ऐसे में महुआरों को सलाह दी जाती है कि वे शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) तक अंडमान-निकोबार आइलैंड और अंडमान सागर तट के इलाके में न जाएं.

दिवाली के एक दिन बाद कैसा होगा देश भर के शहरों का तापमान

मौसम विभाग ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि दिवाली के अगले दिन देश के कई शहरों में मौसम में बदलाव होंगे. इस दौरान मुंबई और कोलकाता का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री होगा. जबकि चेन्नई में अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहेगा. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री होगी. वहीं, शिमला और श्रीनगर में अधिकतम तापमान क्रमशः 19 डिग्री और 23 डिग्री सेल्सियस होंगे, जबकि न्यूनतम तापमान क्रमशः 9 डिग्री सेल्सियस होगी.

यह भी पढ़ेंः VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’