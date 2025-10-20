हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’

VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Oct 2025 03:45 PM (IST)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को दिवाली के मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी. दिवाली के मौके को अनूठे अंदाज में मनाने के लिए राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की मशहूर मिठाई की दुकान घंटेवाला स्वीट शॉप पहुंचे, जहां उन्होंने इमरती और बेसन के लड्डू बनाने की कोशिश की.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी इस अनोखी दिवाली का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया. पोस्ट में राहुल गांधी मिठाई दुकान के मालिक से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्हें मिठाई की दुकान में इमरती और बेसन के लड्डू बनाते हुए भी देखा जा सकता है.

उन्होंने अपने वीडियो पोस्ट में लिखा, ‘पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया. सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है- खालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली. दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है.'

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और उसे कैसे खास बना रहे हैं?'

मिठाई दुकान के मालिक राहुल गांधी की शादी का कर रहे इंतजार

पुरानी दिल्ली की मशहूर मिठाई दुकान के मालिक ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दीपावली की अवसर पर मुलाकात के दौरान कहा कि वो सब अब  उनकी (राहुल) शादी का इंतजार कर रहे हैं. मिठाई वाले ने कहा कि राहुल गांधी को जल्द शादी करनी चाहिए.

वीडियो में मिठाई की दुकान के मालिक यह कहते सुने जा सकते हैं, 'हमने आपके नाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पापा राजीव गांधी और दीदी प्रियंका गांधी को सर्व किया है. बस अब एक चीज का इंतजार है, आपसे गुजारिश है कि जल्दी शादी करिए. आपकी शादी का इंतजार है. सबसे पहले आप शादी करिए. उसकी मिठाई भी आप हमसे लीजिए. हम उसका इंतजार कर रहे हैं.' राहुल गांधी इस पर कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्करा कर रह गए.

Published at : 20 Oct 2025 03:39 PM (IST)
