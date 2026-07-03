मानसून का महाअटैक! दिल्ली से यूपी तक झमाझम बारिश, कई राज्यों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट

देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 2 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अधिकांश इलाकों और गुजरात के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है. अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ अन्य इलाकों में भी इसके आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 2 से 3 दिनों में और मजबूत होने की संभावना है. इसके असर से अगले 5 दिनों तक मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा. 2 से 5 जुलाई के बीच दक्षिण गुजरात और कोंकण, 2 से 4 जुलाई तक सौराष्ट्र-कच्छ, 3 और 4 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश व ओडिशा तथा 3 से 5 जुलाई तक मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है.

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बीते दिन की बारिश

पिछले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश दर्ज की गई. मुंबई समेत कोंकण में 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में 12 से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र-कच्छ में भी भारी बारिश हुई.

यूपी में मानसून

उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सभी हिस्सों तक पहुंच चुका है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 12 से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में मानसून की एंट्री के साथ मौसम बदल गया है. 2 जुलाई को बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा के झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 3 से 5 जुलाई तक भी बादल, हल्की बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है.

महाराष्ट्र में अलर्ट

मुंबई और आसपास के इलाकों में फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने 2 से 5 जुलाई तक कोंकण और 3 से 5 जुलाई तक मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. आंधी-तूफान और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों. जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें, यात्रा से पहले ट्रैफिक की जानकारी लें और मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी का पालन करें.

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