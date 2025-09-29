मानसून की वापसी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं. भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश की संभावना है.

आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आज सोमवार (29 सितंबर, 2025) को बादल छाए रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. राजधानी में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रह सकता है.

यूपी में कब होगी बारिश

उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी यूपी में अगले 2-3 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दशहरे के मौके पर बारिश के आसार है, लेकिन बारिश हल्की होगी. सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ ही नजर आएगा. सोमवार को वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, अयोध्या, बस्ती, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बांदा, लखीमपुर खीरी,आगरा और मथुरा में धूप खिली रहेगी, जिस कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होंगे.

प्रदेश की राजनधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इसके अलावा सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव और बाराबंकी में भी इतना ही तापमान रहने की उम्मीद है.

बिहार में 1 अक्टूबर को बारिश के आसार

बिहार में भी उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान है. मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 अक्टूबर के बीच बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि 3-4 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश के आसार हैं.

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में होगी बारिश

छत्तीसगढ़ में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक लगातार बारिश का अनुमान है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नाशिक और मराठवाड़ा में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. आज मुंबई सहित उत्तर कोकण में बहुत भारी बारिश की संभावना है.

पहाड़ों में शुष्क हुआ मौसम

पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में आज ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा, कहीं-कहीं आंशिक बादल रहेंगे. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बौछार पड़ सकती है. हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते ज्यादातर मौसम शुष्क रहने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 29 सितंबर से लेकर 3 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

4 अक्तूबर को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. किन्नौर और लाहुल-स्पीति में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा.

