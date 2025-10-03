IAF चीफ अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा, कहा- 'पहलगाम हमले के बाद...'

भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को इस साल की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताया. यह ऑपरेशन पाहलगाम आतंकवादी हमले के बाद किया गया और इसे भारतीय वायु सेना की मजबूत हवाई रक्षा क्षमता और संयुक्त सेवा योजना का प्रदर्शन बताया गया.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने यह जानकारी वार्षिक एयर फोर्स डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जो 8 अक्टूबर को हिंदन एयर बेस पर होने वाली परेड से पहले आयोजित की गई थी. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में लॉन्ग-रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (SAMs) निर्णायक भूमिका निभाईं.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने दी ये बड़ी जानकारी

उन्होंने कहा, "हमने सबसे लंबी दूरी की मार 300 किलोमीटर से अधिक दुश्मन क्षेत्र में की. हमारी मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह ऑपरेशन भारतीय वायु सेना की तकनीकी क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का स्पष्ट उदाहरण है.