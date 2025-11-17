हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

IAF ALH Helicopter: भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते बरेली के पास एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. रेस्क्यू टीम को घटनास्थल रवाना कर दिया गया.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इससे किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. रेस्क्यू टीम को घटनास्थल रवाना कर दिया गया है. ऐसी स्थिति बन गई थी कि ALH हेलीकॉप्टर की खेत में लैंडिंग करनी पड़ी. हेलीकॉप्टर को उतरते देख ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

इसी साल फिर से मिली थी संचालन की मंजूरी 

एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव को चार महीने की रोक के बाद मई 2025 में फिर से संचालन की मंजूरी मिल थी. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया है. भारतीय तटरक्षक बल (Coast Guard) का एक ALH हेलीकॉप्टर  5 जनवरी 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सभी ध्रुव हेलीकॉप्टरों को ग्राउंड कर दिया गया था.

ALH हेलीकॉप्टर कई मिशनों के लिए उपयुक्त

इस हादसे के बाद ALH हेलीकॉप्टर की तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया था. इसके बाद HAL और सशस्त्र बलों ने मिलकर तकनीकी समस्याओं का विश्लेषण कर कई सुरक्षा उपाय लागू किए. ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर 2002 से भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है. यह एक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर है, जो अलग-अलग मिशनों के लिए उपयुक्त है. HAL ने 1990 के दशक में इसका डिजाइन विकसित किया था.

भारतीय वायुसेना के एक सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान को पिछले हफ्ते तकनीकी खराबी के कारण देहरादून हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी. उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन से तेल का रिसाव शुरू हो गया था, जिस वजह से पायलट ने ये कदम उठाया था. एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान को टर्मिनल से कुछ दूर वीआईपी गेस्ट हाउस के सामने सुरक्षित खड़ा किया गया था.

ये भी पढ़ें : 'उस परिवार पर बिहार की जनता का श्राप लगा, जिसने कभी....', अमित मालवीय ने लालू यादव के परिवार में फूट पर कसा तंज

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 05:30 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Bareilly Breaking News Abp News ALH Helicopter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
IPO Alert: Excelsoft Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Adani Rights Issue 2024: 25% Discount पर Share! निवेशकों के लिए बड़ा मौका? Price, Dates, Ratio
GST Cut : छोटी कारें और 350cc से कम की Bike होंगी सस्ती, इन गाड़ियों पर अब 18% देना होगा GST
शमीर टंडन ने लता मंगेशकर और आशा भोंसले, कॉर्पोरेट टू बॉलीवुड, किशोर कुमार के जादू को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
Tv की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू
10वीं-ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साउथ ईस्टर्न रेलवे में बंपर भर्ती; 1785 पदों पर आवेदन 18 नवंबर से शुरू
ट्रेंडिंग
Viral Video: बंजी जंपिंग के दौरान आया हार्ट अटैक, लड़की की हवा में ही हो गई मौत? वायरल हो रहा वीडियो
बंजी जंपिंग के दौरान आया हार्ट अटैक, लड़की की हवा में ही हो गई मौत? वायरल हो रहा वीडियो
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget