उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इससे किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. रेस्क्यू टीम को घटनास्थल रवाना कर दिया गया है. ऐसी स्थिति बन गई थी कि ALH हेलीकॉप्टर की खेत में लैंडिंग करनी पड़ी. हेलीकॉप्टर को उतरते देख ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

इसी साल फिर से मिली थी संचालन की मंजूरी

एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव को चार महीने की रोक के बाद मई 2025 में फिर से संचालन की मंजूरी मिल थी. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया है. भारतीय तटरक्षक बल (Coast Guard) का एक ALH हेलीकॉप्टर 5 जनवरी 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सभी ध्रुव हेलीकॉप्टरों को ग्राउंड कर दिया गया था.

ALH हेलीकॉप्टर कई मिशनों के लिए उपयुक्त

इस हादसे के बाद ALH हेलीकॉप्टर की तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया था. इसके बाद HAL और सशस्त्र बलों ने मिलकर तकनीकी समस्याओं का विश्लेषण कर कई सुरक्षा उपाय लागू किए. ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर 2002 से भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है. यह एक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर है, जो अलग-अलग मिशनों के लिए उपयुक्त है. HAL ने 1990 के दशक में इसका डिजाइन विकसित किया था.

भारतीय वायुसेना के एक सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान को पिछले हफ्ते तकनीकी खराबी के कारण देहरादून हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी. उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन से तेल का रिसाव शुरू हो गया था, जिस वजह से पायलट ने ये कदम उठाया था. एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान को टर्मिनल से कुछ दूर वीआईपी गेस्ट हाउस के सामने सुरक्षित खड़ा किया गया था.

