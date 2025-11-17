लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पूरा लालू परिवार विवादों में घिरा है. रोहिणी और तेजस्वी यादव के बीच हुए कथित विवाद ने राजनीतिक हलकों को गर्म कर दिया है. अब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है.

अमित मालवीय बोले-लालू परिवार आज कर्मों के बोझ तले बिखर रहा

बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का अपनी बहन रोहिणी पर चप्पल उठाना किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने लिखा कि जो कुछ आज लालू परिवार में हो रहा है, वह कोई संयोग नहीं बल्कि 'उस परिवार के पतन की कहानी है जिसने कभी लाखों परिवारों को दर्द दिया था. कर्म न तो भूलता है, न माफ करता है.'

मालवीय ने तेज प्रताप की पत्नी के आरोपों, तेज प्रताप की उपेक्षा और अब रोहिणी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार की बाकी बेटियां भी घर छोड़ने को मजबूर हुईं. उन्होंने कहा कि लालू परिवार आज ‘बिहारियों के श्राप’ और अपने गलत निर्णयों के कारण बिखर रहा है.

तेजस्वी यादव का अपनी बहन रोहिणी यादव पर चप्पल उठाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो कुछ आज सामने आ रहा है, वह कोई संयोग नहीं। यह उसी परिवार के पतन की कहानी है, जिसने कभी लाखों परिवारों को दर्द दिया था। कर्म न तो भूलता है, न माफ़ करता है।



पहले, तेज प्रताप की पत्नी… — Amit Malviya (@amitmalviya) November 17, 2025

नितिन नवीन ने भी साधा निशाना

बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि लालू यादव ने परिवार में राजनीति को इतनी जगह दी कि आज स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है. उनके अनुसार अब परिवार हो या पार्टी दोनों पर तेजस्वी यादव का दबदबा है और वे चुनावी हार की जिम्मेदारी पर कोई चर्चा नहीं होने देना चाहते. नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक पर भी उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद अंतिम कैबिनेट बैठक करना सामान्य प्रक्रिया है और इसके बाद नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू होगी.

रोहिणी के घर छोड़ने के बाद बढ़ा विवाद

रोहिणी और तेजस्वी के बीच शनिवार को हुई गर्मागर्म बहस के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रोहिणी रात में ही दिल्ली चली गईं. उन्होंने राजनीति और परिवार छोड़ने तक की बात कह दी और कई गंभीर आरोप लगाए. दो दिन बीत जाने के बाद भी लालू परिवार की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि रोहिणी लगातार हमलावर रुख में हैं.