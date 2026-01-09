हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कल जो कुछ हुआ, उसके बावजूद हम...', कोलकाता में ऑफिस और प्रतीक जैन के घर ED रेड पर I-PAC का बयान

'कल जो कुछ हुआ, उसके बावजूद हम...', कोलकाता में ऑफिस और प्रतीक जैन के घर ED रेड पर I-PAC का बयान

ED Raids I-PAC: आई-पैक ने बयान जारी कर कहा कि हमने हमेशा अपने काम में ईमानदारी बनाए रखा है. हाई कोर्ट ने आई-पैक कार्यालय पर छापेमारी संबंधी याचिकाओं की सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में ईडी ने I-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर गुरुवार (8 जनवरी 2025) को कोयला घोटाले से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी की, जिसके बाद देशभर में राजनीति गरमा गई. इस दौरान कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के घर पहुंचे और थोड़ी देर बाद सीएम ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई. इसके बाद बंगाल धीरे-धीरे राजनीति अखाड़ा बन गया. इस बीच I-PAC ने बयान जारी कर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

हम अपना काम जारी रखेंगे: I-PAC

I-PAC ने कहा, 'ईडी के अधिकारियों ने 8 जनवरी 2026 को आई-पैक कार्यालय और हमारे निदेशक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर तलाशी ली. आई-पैक जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह एक कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण दिन था. यह कार्रवाई काफी चिंताजनक थी, लेकिन फिर भी हमने जांच एजेंसी को पूरी सहयोग दिया और आगे भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए ऐसा करेंगे. हमने हमेशा अपने काम में ईमानदारी बनाए रखा है. एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद हम अपने काम को बिना किसी चिंता के निरंतरता और जवाबदेही के साथ करना जारी रखेंगे.'

ईडी की कार्रवाई के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जब वहां से निकलीं तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी. ईडी ने सीएम ममता पर जबरन फाइलें छीनने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आई-पैक के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी का मकसद 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक रणनीति को चुराना था.  

पार्टी ही नहीं होगी तो मैं जनता के लिए कैसे लड़ूंगी: ममता

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘अगर कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करे तो क्या मुझे अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है? अगर मेरी पार्टी ही नहीं होगी तो मैं जनता के लिए कैसे लड़ूंगी?’ उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला घोटाले में धन का लेन-देन गद्दारों के जरिये हुआ. उनका स्पष्ट रूप से इशारा बीजेपी में शामिल पूर्व तृणमूल नेताओं की ओर था.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजनीतिक परामर्श फर्म ‘आई-पैक’ के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार को अदालत कक्ष में अनियंत्रित भीड़ के कारण स्थगित कर दी. जस्टिस शुभ्रा घोष ने कोर्ट में मौजूद उन लोगों से बार-बार बाहर जाने का आग्रह किया, जो इन याचिकाओं से जुड़े नहीं थे. हालांकि, भीड़ में शामिल लोगों पर उनके आग्रह का कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गई.

Published at : 09 Jan 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
ED Kolkata Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, देसी लुक में बला की हसीन दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
Advertisement

वीडियोज

Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Bollywood News: वरुण धवन पर फेक पीआर अटैक? बॉर्डर 2 के गाने के बाद क्यों बने ट्रोलिंग का निशाना (09.01.2026)
Anupamaa: 😱Prerna की गोदभराई में बड़ा drama, एक धक्का और रिश्ता ख़तम
Mahadangal Full Show: ममता की हरी फाइल में कुछ 'काला' है? | Mamata Banerjee | BJP | TMC | Bengal
ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, देसी लुक में बला की हसीन दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
क्रिकेट
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
शिक्षा
मीशो में करोड़ों की सैलरी पाने वाली मेघा ने दिया इस्तीफा, जानिए कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
मीशो में करोड़ों की सैलरी पाने वाली मेघा ने दिया इस्तीफा, जानिए कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
ट्रेंडिंग
कान से डालो नाक से निकालो... गांव के लड़के का टैलेंट देख उड़ जाएंगे होश; वीडियो वायरल
कान से डालो नाक से निकालो... गांव के लड़के का टैलेंट देख उड़ जाएंगे होश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget