साइबराबाद पुलिस ने 32 साल के एक इंस्टाग्राम यूज़र को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने आउटर रिंग रोड (ORR) पर एक लग्ज़री कार को 200 kmph से ज़्यादा की बहुत तेज़ रफ़्तार से चलाया और इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. नारसिंगी पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान कोथापल्ली यशवंत रेड्डी के तौर पर हुई है. वह रंगारेड्डी ज़िले के पुप्पलगुडा में अल्कापुर टाउनशिप का रहने वाला है. उसने अपनी लापरवाही भरी ड्राइविंग से सड़क पर चलने वालों और टोल प्लाज़ा के कर्मचारियों की जान को गंभीर खतरे में डाल दिया.

यह घटना 10 मई 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे हुई, जब रेड्डी एंट्री नंबर 18(A) से ORR में दाखिल हुआ. उसने एक नई खरीदी हुई कार चलाई, जिसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर (TG TR 2026) था. उसने नारसिंगी टोल प्लाज़ा से TGPA टोल प्लाज़ा की तरफ़ कार को 200 kmph से ज़्यादा की रफ़्तार से दौड़ाया. इस तेज़ रफ़्तार सफ़र के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन पर स्पीडोमीटर और ड्राइविंग का वीडियो रिकॉर्ड किया. बाद में उसने इसे अपने इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर 'Yashwanth Reddy' नाम से अपलोड कर दिया, जिससे लोगों में तेज़ी से चिंता फैल गई. वीडियो वायरल होने के बाद, पेट्रोलिंग ऑफ़िसर करिंगुला साईराम ने 19 मई 2026 को नारसिंगी पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. नारसिंगी पुलिस ने बताया, "शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 281 के तहत क्राइम नंबर 396/2026 दर्ज किया और जांच शुरू कर दी."

200 Kmph स्टंटबाज गिरफ्तार, कार जब्त



तकनीकी सबूतों और सोशल मीडिया अकाउंट के डिजिटल फ़ुटप्रिंट्स को ट्रैक करके, पुलिस की एक टीम ने रेड्डी का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि उसने अप्रैल 2026 में कार खरीदी थी और 10 मई को तेज़ रफ़्तार वाला स्टंट किया था. साइबराबाद पुलिस ने इस अपराध में इस्तेमाल हुई कार को आधिकारिक तौर पर ज़ब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. इससे पहले अप्रैल में, हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के ओंकार नगर इलाके में इसी तरह की एक घटना हुई थी. इसमें एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था.

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डिजिटल ट्रैकिंग से आरोपी गिरफ्तार, कार खरीदने की बात कबूली

यह हादसा तब हुआ जब एक कार ने एक बाइक और एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं. पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब बाइक पर सवार दो लोग ओमकार नगर के पास 'यू-टर्न' लेने की कोशिश कर रहे थे, और उसी समय एक अन्य व्यक्ति सड़क पार कर रहा था. पास के एक फ्लाईओवर से कथित तौर पर तेज़ रफ़्तार से आ रही एक कार अचानक वहाँ पहुँची और बाइक तथा पैदल चल रहे व्यक्ति, दोनों से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. घटना के बाद, वनस्थलीपुरम पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की. एक मामला दर्ज कर लिया गया है, और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है, जिसमें वाहन की रफ़्तार, सड़क की स्थिति और दुर्घटना से पहले की घटनाओं का क्रम शामिल है. चल रही जाँच के तहत, ड्राइवर की भूमिका और संभावित लापरवाही की भी जाँच की जा रही है.जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, मृतकों की पहचान और घायल व्यक्ति की हालत के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है.