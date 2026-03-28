‘वंदे मातरम नहीं गाया तो भगा देंगे...’, राजा सिंह के बयान से मचा सियासी बवाल

विधायक राजा सिंह ने हैदराबाद में श्रीराम नवमी के दौरान बेहद तीखे और विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. अपने भाषण में उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए आक्रामक टिप्पणी की और भीड़ को जोशीले अंदाज़ में संबोधित किया.

सभा के दौरान राजा सिंह ने अपने विरोधियों को लेकर तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कुछ लोग डर के मारे भाग रहे हैं और राष्ट्रवादी नारों से बचने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों का जिक्र करते हुए लोगों से इसे अनिवार्य रूप से बोलने की अपील की. उनके बयान का एक हिस्सा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग यह नारे नहीं लगाएंगे, उन्हें जबरन हटाया जाएगा, काफी विवादित माना जा रहा है. खासकर ऐसे समय में, जब विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखना बेहद जरूरी है, सार्वजनिक मंचों पर संयमित भाषा का प्रयोग करना नेताओं की जिम्मेदारी होती है.

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

यह पहली बार नहीं है जब राजा सिंह अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए हैं. इससे पहले भी उनके कई बयान विवाद का कारण बन चुके हैं. ऐसे में यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल उचित है. फिलहाल, इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है. प्रशासन और समाज के विभिन्न वर्गों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि इस विवाद का आगे क्या असर पड़ता है और क्या इस पर कोई आधिकारिक कार्रवाई होती है या नहीं.

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