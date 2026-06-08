विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, पिघला हुआ गर्म लोहा मजदूरों के जिस्म पर गिरा, आठ की मौत

विशाखापट्ट्नम स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है जहां पिघला हुआ स्टील लीक होने से 8 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई मजदूर घायल भी हुए हैं. यह हादसा अत्यधिक तापमान पर पिघले हुए इस्पात से भरी एक करछुल में विस्फोट के कारण हुई. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्टील प्लांट के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच कर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं.

राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुए हादसे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की और स्टील प्लांट हादसे से जुड़ी जानकारी ली. गृह मंत्री के पीआरओ (PRO) के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचीं और लगातार अधिकारियों से फोन पर बात करते हुए उन्हें कई निर्देश दे रही हैं.

Amaravati, Andhra Pradesh | Vangalapudi Anitha, State Home Minister, responded to the accident at the Visakhapatnam Steel Plant. She spoke over the phone with the Visakhapatnam District Collector and the City Police Commissioner and enquired about the details related to the steel… https://t.co/XaEm41vKYp — ANI (@ANI) June 8, 2026

मजदूर यूनियन का रिएक्शन

मजदूर यूनियन के नेता एन. अयोध्याराम ने कहा, 'हमें शक है कि आग किसी धमाके की वजह से लगी है, लेकिन असली वजह का पता लगाने के लिए पूरी जांच की जरूरत है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि जिन लोगों की जान गई है, वे कॉन्ट्रैक्ट (ठेके) पर काम करने वाले मजदूर थे या स्टील प्लांट के पक्के कर्मचारी.'



सीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर दुख और शोक जताया है. उन्होंने घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों से सीधे फोन पर बात की और लोगों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को वहां के मौजूदा हालातों और चल रहे राहत कार्य की जानकारी दी. सीएम ने सभी सरकारी विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया है, ताकि बचाव और राहत का काम तेजी और सही तरीके से पूरा किया जा सके.

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