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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में आधी रात को पुलिस का बड़ा एक्शन, पब के अंदर चल रहा था 'ये' गंदा खेल, हिरासत में 9 लोग

हैदराबाद में आधी रात को पुलिस का बड़ा एक्शन, पब के अंदर चल रहा था 'ये' गंदा खेल, हिरासत में 9 लोग

Telangana News: पुलिस सूत्रों ने बताया कि छापे से पहले अंदर हो रही गतिविधियों का पता लगाने के लिए चुपचाप जांच की गई थी.

By : मोहसिन अली | Updated at : 08 Jun 2026 08:42 PM (IST)
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हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक मशहूर पब में सीनियर पुलिस अधिकारी की अगुवाई में देर रात छापा मारा गया. इस दौरान नौ कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया और अनैतिक गतिविधियों तथा लाइसेंस और कामकाज से जुड़े नियमों के कई उल्लंघनों के आरोप में एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया. यह कार्रवाई रविवार तड़के की गई, जब पुलिस को उस जगह पर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में खास जानकारी मिली थी.

इस अचानक की गई जांच का निशाना 'किंग्स एंड क्वींस पब' था, जिसे 'क्लब मस्ती' के नाम से भी जाना जाता है और जो साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आता है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि छापे से पहले अंदर हो रही गतिविधियों का पता लगाने के लिए चुपचाप जांच की गई थी. जांच के नतीजों के आधार पर, अधिकारियों ने वहां पहुंचकर जगह की बारीकी से तलाशी ली.

कार्रवाई के दौरान, जांचकर्ताओं को पब के कामकाज से जुड़ी कई अनियमितताएं मिलीं. पुलिस को शक है कि मैनेजमेंट ऐसी गतिविधियों की इजाज़त दे रहा था जो इस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए बने कानूनी और रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करती हैं. अधिकारियों को एंट्री कंट्रोल उपायों में भी कमियां मिलीं, जिससे शराब परोसने वाली जगह पर कम उम्र के लोगों के आने की आशंका को लेकर चिंता पैदा हुई.

जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पब तय समय के बाद भी चल रहा था और नियमों का उल्लंघन करते हुए खाना और शराब परोस रहा था. अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह जगह बिना वैध पुलिस 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के चल रही थी. शुरुआती जांच से पता चला है कि ग्राहकों को आकर्षित करने और उनसे ज़्यादा खर्च करवाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था. साथ ही, जांचकर्ता इन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि अंदर हो रही कुछ गतिविधियां अनैतिक तस्करी से जुड़े अपराधों से जुड़ी हो सकती हैं.

पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया

स्टाफ के नौ सदस्यों जिनमें चार महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया और पूछताछ व आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए KPHB पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रतिष्ठान के खिलाफ पिछले साल कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है. पहले की गई कार्रवाई के बावजूद, अधिकारियों का आरोप है कि नियमों का उल्लंघन जारी रहा.

भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच की जा रही है और कथित उल्लंघनों की पूरी जानकारी का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. चल रही जांच के नतीजों के आधार पर और कार्रवाई की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें : India Bloc Meeting: 2029 के लिए 450 सीटों पर बात और 5 बड़े संकल्प, गठबंधन की बैठक में क्या-क्या हुआ, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Published at : 08 Jun 2026 08:42 PM (IST)
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