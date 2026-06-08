पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ऐसे नेताओं पर निशाना साधा जिनके बारे में राजनीतिक गलियारों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संपर्क में होने की चर्चा चल रही है.

महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर चुने गए थे. जनता ने उन्हें NDA के लिए नहीं बल्कि TMC के उम्मीदवार के रूप में वोट दिया था. उन्होंने कहा कि जो लोग निजी फायदे के लिए राजनीतिक रुख बदलना चाहते हैं, उन्हें सीधे BJP में शामिल हो जाना चाहिए.

महुआ मोइत्रा ने पोस्ट में लिखा कि अगर कोई नेता BJP में जाना चाहता है तो उसे पहले अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देना चाहिए और फिर BJP के टिकट पर चुनाव लड़कर जनता का समर्थन हासिल करना चाहिए. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि तब पता चलेगा कि जनता वास्तव में किसके साथ है.

And @iamyusufpathan you are rushing to Delhi because @AmitShah has called you? Have some courage. You played for India. Our district voted you in with a huge margin. Have some shame & some spine. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 8, 2026

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महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर साधा निशाना

महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान का नाम लेते हुए भी सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या वह दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने उन्हें बुलाया है. महुआ ने कहा कि यूसुफ पठान ने भारत के लिए क्रिकेट खेला है और जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया, उसके प्रति उन्हें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जनता के विश्वास का सम्मान करना चाहिए और राजनीतिक फैसले लेते समय साहस तथा जवाबदेही दिखानी चाहिए.

तृणमूल कांग्रेस के भीतर उथल-पुथल

महुआ मोइत्रा की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक गतिविधियों और कुछ नेताओं की नाराजगी को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि जिन नेताओं का नाम लिया जा रहा है, उनकी ओर से इन आरोपों या अटकलों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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