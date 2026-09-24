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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?

Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?

सामान्य रेलवे नेटवर्क पर ट्रैक बदलते समय ट्रेनों में अक्सर हल्का या तेज झटका महसूस होता है. लेकिन बुलेट ट्रेन में यात्री बिना किसी झटके के, बेहद आसानी से और पूरी रफ्तार से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जा सकेंगे.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 24 Sep 2026 07:08 AM (IST)
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भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, यानी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक छलांग है. जब कोई ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यधिक गति से दौड़ती है, तो सुरक्षा, स्थिरता और यात्रियों का आराम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है. सामान्य रेलवे नेटवर्क पर ट्रैक बदलते समय ट्रेनों में अक्सर हल्का या तेज झटका महसूस होता है. लेकिन बुलेट ट्रेन में यात्री बिना किसी झटके के, बेहद आसानी से और पूरी रफ्तार से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जा सकेंगे.

यह संभव हो पा रहा है दो अत्याधुनिक ट्रैक इंजीनियरिंग तकनीकों के संयोजन से, पहला कैंटेड टर्नआउट्स और दूसरा मूवेबल क्रॉसिंग्स.

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मूवेबल क्रॉसिंग

आम पटरियों में क्या होता है: जहां दो पटरिया एक-दूसरे को काटती हैं, वहा बीच में थोड़ा-सा खाली स्थान (गैप) होता है. आम ट्रेनें धीमी होती हैं, इसलिए इस गैप से गुजरने पर सिर्फ़ 'खट-खट' की आवाज़ आती है. लेकिन 320 की स्पीड में अगर बुलेट ट्रेन इस गैप से टकराएगी, तो भारी झटका लगेगा और नुकसान हो सकता है.

बुलेट ट्रेन में क्या अलग है: इसमें मूवेबल क्रॉसिंग लगाई जा रही है. एक ऑटोमैटिक मशीन पटरी के हिस्से को खिसकाकर खाली जगह को पूरी तरह बंद (लॉक) कर देती है.  पटरी बीच में कहीं से भी टूटी हुई नहीं लगती. ट्रेन का पहिया बिना किसी झटके या शोर के बिल्कुल सपाट पटरी पर आसानी से निकल जाता है.

कैंटेड टर्नआउट

टर्नआउट का मतलब: वह सिस्टम जो ट्रेन को मोड़कर दूसरी पटरी पर भेजता है. आम पटरियों के मोड़ सपाट (एकदम समतल) होते हैं. जब ट्रेन मुड़ती है, तो अंदर बैठे यात्रियों को बाहर की तरफ धक्का लगता है.

बुलेट ट्रेन में क्या अलग है? इसमें पटरी को मोड़ पर थोड़ा तिरछा बनाया जाता है. यानी बाहर वाली पटरी को अंदर वाली पटरी से थोड़ा ऊपर उठाया जाता है जैसे रेस के ट्रैक पर होता है.

इस तिरछेपन (ढलान) की वजह से ट्रेन मुड़ते समय बाहर की तरफ नहीं झुकती. यात्रियों को साइड में लगने वाले झटके महसूस नहीं होते और ट्रेन पूरी स्थिरता के साथ मुड़ जाती है.

इन दोनों तकनीकों को संभालने के लिए डिजिटल सिग्नल और ऑटोमैटिक सिस्टम लगाए गए हैं, जो तेज रफ्तार में भी पूरी सुरक्षा देते हैं.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की मुख्य बातें

दूरी और रूट: यह 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगा. इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे.

स्पीड और समय: यह जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन E5 तकनीक पर आधारित है. 320 किमी/घंटा की रफ़्तार से दोनों शहरों के बीच का सफ़र 7 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा.

समुद्र के नीचे सुरंग: मुंबई के पास 21 किमी का हिस्सा जमीन के नीचे होगा, जिसमें ठाणे क्रीक के नीचे 7 किमी लंबी समुद्र के अंदर सुरंग बनाई जा रही है.

फंडिंग और टारगेट: इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादातर पैसा जापानी एजेंसी (JICA) से कम ब्याज वाले लोन के रूप में मिला है. सूरत से बिलिमोरा के बीच पहला ट्रायल 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है, और पूरा रूट 2029-2030 तक चालू होने की उम्मीद है.

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट में जापानी सिंकनसेन की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. 320 किमी/घंटे की प्रचंड रफ्तार से दौड़ते हुए भी ट्रेन बिना किसी झटके या हलचल के ट्रैक बदल सकेगी. इसके लिए पटरियों पर आधुनिक 'टर्नआउट स्विच' और विशेष 'फ्लोटिंग स्लैब ट्रैक' सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो मोड़ों पर पहियों के घर्षण और कंपन को काफी हद तक सोख लेते हैं. यह उन्नत तकनीक न केवल यात्रियों के सफर को बेहद आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि हाई-स्पीड ट्रेनों में ट्रैक बदलने के दौरान होने वाले हादसों के जोखिम को भी पूरी तरह खत्म कर देगी.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 24 Sep 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
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