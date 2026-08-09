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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये मत समझिए...', छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का अमित शाह पर निशाना

'ये मत समझिए...', छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का अमित शाह पर निशाना

8 अगस्त को यूपी के प्रयागराज में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ा पोस्ट राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर करते हुए गृहमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. एक्स पर नेता प्रतिपक्ष ने पोस्ट किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Aug 2026 03:36 PM (IST)
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8 अगस्त को यूपी के प्रयागराज में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ा पोस्ट राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर करते हुए गृहमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने रविवार यानी 9 अगस्त 2026 को अपने पोस्ट में कहा, (अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा) कल प्रयागराज में एक छात्र ने मुझसे यही कहा. सालों की तैयारी, घर की जमीन बेची, मां-बाप का कर्ज और फिर भी हाथ में कुछ नहीं. उन्होंने कहा, 'यह हार उसकी नहीं है. यह उस व्यवस्था की हार है, जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार कर दिया. 

13 दिन हो गए एक शब्द मुंह से नहीं निकला: राहुल गांधी ने गृहमंत्री को घेरा

इसके अलावा, राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में गृहमंत्री से भी चुप्पी को लेकर सवाल किया है. उन्होंने कहा, 'तेरह दिन हो गए. गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला. मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं.'

उन्होंने पोस्ट में गृहमंत्री शाह को टैग करते हुए लिखा, 'अमित शाह जी, यह मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे. राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले और आपने एक शब्द नहीं कहा. आज नहीं तो कल, इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा. छात्र देश की रोशनी हैं, और मैं उनकी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं.'

प्रयागराज में राहुल गांधी ने दिया था भाषण

राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि एक ऐसा समय था, जब इलाहाबाद देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी. आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत पर बात करने आया हूं. हिंदुस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पावर है. यह देश की स्ट्रेंथ है. अमेरिका की बात होती , रूस और चीन की बात होती है. इंडिया के यूथ के आगे ये सब कुछ नहीं है. देश में एक हजार युवाओं में से सिर्फ 12 को परमानेंट नौकरी मिलती है. राहुल ने अपने संबोधन में छात्रों की समस्याओं और भविष्य में किस तरह की नजरिया होना चाहिए, इस पर भी युवाओं के सामने अपनी बात रखी. राहुल ने इसके अलावा डेटा से जुड़े मुद्दे पर भी छात्रों से बात की. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 09 Aug 2026 03:36 PM (IST)
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RAHUL GANDHI NEWS AMIT SHAH Chhatron Ki Goonj
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