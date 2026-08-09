बारामती में फिर हादसा, जहां अजीत पवार की हुई थी मौत, वहां ट्रेनी विमान क्रैश

पुणे के बारामती में एक बार फिर ट्रेनिंग विमान हादसे का मामला सामने आया है. बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

इससे पहले मई 2026 में भी बारामती एयरपोर्ट के पास रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का एक ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद क्रैश-लैंड हुआ था. उस घटना में भी ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया था. वहीं, जनवरी 2026 में बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी. ⁠

बारामती में रविवार (9 अगस्त) को क्रैश हुए ट्रेनी विमान के बारे में बताया गया कि यह हादसा दोपहर करीब 12:35 बजे हुआ. एयरपोर्ट परिसर में ही लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक ट्रेनी विमान जमीन पर आ गिरा. हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. इसके अलावा विमान को भी बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है.

3 महीने में दूसरी बार हादसा

बता दें कि बारामती हवाईअड्डा परिसर में ही पायलटों को प्रशिक्षण देने वाली 2 संस्थाएं हैं. इस हवाईअड्डा परिसर में ट्रेनिंग विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले इसी साल 13 मई 2026 को भी बारामती के गोजुबावी इलाके में एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ था. इसके बाद महज तीन महीने के अंदर में बारामती में ये दूसरी बार विमान दुर्घटना हुई है, जिसने प्रशिक्षण उड़ानों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस तरह लगातार सामने आ रही विमान दुर्घटनाओं ने बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, विमान संचालन और निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि हादसों के बाद भी एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस और स्थायी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

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