बीते दिनों दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे आपत्तिजनक नारों के विरोध में आज बजरंग दल ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के पाठ का कार्यक्रम रखा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए.

VHP के दिल्ली प्रांत मंत्री का बयान

हनुमान चालीसा के पाठ से पहले VHP के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने जो कहा उस पर भी विवाद हो सकता है. गुप्ता ने कहा कि JNU में जिन लोगों ने कहा कि कब्र खोदेंगे उनकी हम JNU में ही कब्र खोद देंगे. वे घर तक नहीं जा पाएंगे. उनके मुंह पर कालिख पोत कर गधे पर बिठाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि जो भी जिहादी यहां आए उनकी कब्र सनातन ने खोदी है और अभी जो जिहादी आए हैं उनकी कब्र बजरंग दल ही सनातन की धरती पर खोदेगा. यहां सभी देवता विराजमान हैं जो हमें देश के दुश्मनों को मिटाने की शक्ति दें.

'जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा'

VHP के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि JNU को यहां से संदेश देंगे कि हम इनके कुकर्मों को सफल नहीं होने देंगे. बहुत जल्द अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे. अब हिन्दू जाग गया है और अगर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले एक लुटेरा गजनी आया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था. उसने बार बार तोड़ा हमने बार बार बनाया और आज अपने पुराने स्वरूप से ज्यादा भव्य बना है. हमने 500 साल संघर्ष किया और प्रभु राम जी का मंदिर बनाया. ये संकल्प है हमारा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा.

'बहुत जल्द अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे'

उन्होंने कहा कि JNU को यहां से संदेश देंगे कि हम इनके कुकर्मों को सफल नहीं होने देंगे. बहुत जल्द अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे. अब हिन्दू जाग गया है.

बहुत जल्द मथुरा में भी कृष्णलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे. विधर्मियों को संदेश देना है कि दिल्ली में कोई लव जिहाद, लैंड जिहाद नहीं फैलाएगा. अगर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी.

VHP की ओर से ये भी कहा गया है कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक वैचारिक जवाब भी है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र को अपमानित किया जाता है, वहां राष्ट्रधर्म की स्पष्ट, तार्किक और मर्यादित आवाज जरूरी है. विरोध केवल शोर से नहीं, विचार, इतिहास और सत्य से होता है. इसलिए युवाओं को भ्रम नहीं, दिशा चाहिए और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है.

