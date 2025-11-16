हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कुछ कसक है, उस पर बात करेंगे', बिहार में सरकार गठन की तैयारी के बीच जीतन राम मांझी ने बताई मन की बात 

'कुछ कसक है, उस पर बात करेंगे', बिहार में सरकार गठन की तैयारी के बीच जीतन राम मांझी ने बताई मन की बात 

बिहार में एनडीए को 202 सीटों का बंपर बहुमत मिला है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है. इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 16 Nov 2025 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में चल रही सरकार बनाने की कवायद के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने 46 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई मंत्री पद नहीं मांगा है, लेकिन कुछ कसक है, उस पर धर्मेंद्र प्रधान से बात करेंगे. उन्होंने ये भी क्लीयर कर दिया कि वह ये नहीं बताएंगे कि कसक किस बात को लेकर है. 

HAM चीफ ने बताया कि उनके पास बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का फोन आया था. उनसे हमने कहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आठ बजे मुलाकात होगी. एएनआई से बात करते हुए मांझी ने कहा, 'हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए कभी भी दबाव नहीं डाले हैं, जो भी विभाग दिया गया है, वो हमने लिया है. MLA की सीट के लिए हमने मांग की थी, बाकी अपने 46 साल के राजनीतिक जीवन में कभी मंत्री पद नहीं मांगा. कुछ कसक है, उस पर हम धर्मेंद्र जी से बात करेंगे. ये हम किसी को नहीं बताएंगे की कसक क्या है.'

उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं कह रहा था, तो हमने कहा था कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर हम लोग काम करें. उस समय कुछ लोग असंतुष्ट थे. हालांकि बाद में सब लोगों ने ये बात बोलनी शुरू कर दी. सब जगहों पर कहा गया कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे. जब पहले फेज की वोटिंग हुई और महिलाओं ने बंपर वोटिंग की तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि हमारी सरकार बनने वाली है. 

मांझी ने कहा कि हम लोग 160 मानते थे, लेकिन 202 होंगे ये हमें पहले चरण की वोटिंग के बाद समझ गए थे. हमने पार्टी के विधायकों से साफ कहा है कि जो भी मंत्री पद मिलेगा, हम उसी पर काम करेंगे. कोई भी विभाग नहीं माेगेंगे. हमारे मन में कुछ कसक है, उसको उनके सामने रखेंगे. मुख्यमंत्री की बात कहें तो नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये पूरी तरह साफ है.   

महागठबंधन को राहुल ने पहुंचाया नुकसान: मांझी 

जीतन राम मांझी ने इस दौरान ये भी बताया कि महागठबंधन को इतनी ज्यादा सीटों पर कैसे नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का खेल राहुल गांधी ने बिगाड़ा है. मांझी ने कहा, 'महागठबंधन का खेल राहुल गांधी ने बिगाड़ा. वह जब पहली बार यात्रा करने आए, तब प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की. उसके बाद फिर 10 दिन घूमकर आए बाहर से तब छठ पूजा को नाटक बता दिया. इसलिए जो लोग हमारे साथ नहीं थे वो भी आ गए.'

Published at : 16 Nov 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News NITISH KUMAR BIHAR BIHAR ELECTION JITAN RAM MANJHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
Advertisement

वीडियोज

हैप्पी खुश हो गया| हंसी, प्यार और पागलपन फीट नरेश कथूरिया | दीदार गिल और संजीव अत्री
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
Lalu Family Tension: Lalu परिवार को किसकी लग गई नजर? | Bihar Election 2025 | Rohini Yadav
Maha Dangal: बिहार की तस्वीर बदल देगा NDA? | Nitish Kumar | PM Modi | Romana Isar Khan | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल
रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल
ट्रेंडिंग
धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार- वीडियो वायरल
धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget