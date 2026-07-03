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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश फेल! गुजरात ATS ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देखें पूरी लिस्ट

जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश फेल! गुजरात ATS ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देखें पूरी लिस्ट

Jaish-e-Mohammed Pakistan: गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. उसने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 03 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहता है. उसका आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में नेटवर्क फैलाने की कोशिश में था, लेकिन गुजरात एटीएस ने साजिश को नाकाम कर दिया. एटीएस ने शुक्रवार (3 जुलाई) को गुजरात और मध्य प्रदेश से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये देश में जैश के नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहे थे.

 

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Jaish-e-Mohammed Pakistan Breaking News Abp News INDIA
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