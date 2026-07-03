एक्सप्लोरर
जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश फेल! गुजरात ATS ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देखें पूरी लिस्ट
Jaish-e-Mohammed Pakistan: गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. उसने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहता है. उसका आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में नेटवर्क फैलाने की कोशिश में था, लेकिन गुजरात एटीएस ने साजिश को नाकाम कर दिया. एटीएस ने शुक्रवार (3 जुलाई) को गुजरात और मध्य प्रदेश से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये देश में जैश के नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहे थे.
अपडेट जारी है...
यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश फेल! गुजरात ATS ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
इंडिया
6 KM तक कमर से बांधकर बीमार छात्रा को अस्पताल ले गई शिक्षिका, मानवता की मिसाल बनी हिमानी
Advertisement
इंडिया
10 Photos
अरुणाचल-असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 5 की मौत, तबाही के बीच केंद्र का बड़ा ऐक्शन
Advertisement