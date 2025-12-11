गोवा के नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भीषण आग लग गई थी. इसकी जांच में जो नए सबूत सामने आए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं. नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ब्रदर्स ने उस वक्त थाईलैंड जाने का प्लान बनाया, जिस वक्त क्लब में भीषण आग लगी हुई थी और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी. थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट भी बुक कर ली गई.

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लूथरा बंधुओं ने 7 दिसंबर की सुबह 1:17 बजे मेकमाईट्रिप (MMT) ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया था, जबकि गोवा पुलिस और अग्निशमन सेवाएं अरपोरा स्थित नाइट क्लब में बचाव काम में लगी हुई थीं. कुछ घंटों बाद, इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों ने सुबह 5:30 बजे दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 में टिकट बुक कर फुकेट के लिए रवाना हो गए.

सौरभ और गौरव लूथरा के पासपोर्ट निलंबित

गोवा पुलिस ने नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट निलंबित कर दिए हैं. ये दोनों पिछले सप्ताह हुई आगजनी के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भाग गए थे, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी. अधिकारियों का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिससे लूथरा बंधुओं को भारत लाने में मदद मिलेगी. सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय को गोवा सरकार से लूथरा बंधुओं के पासपोर्ट रद्द करने का औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था. इंटरपोल ने मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को दोनों बंधुओं के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया.

परिवार की दलील—यात्रा पहले से प्लान थी

अदालत में लूथरा परिवार का दावा है कि यह यात्रा अचानक नहीं थी, बल्कि पहले से तय थी. उनके वकील ने बताया कि सौरभ 6 दिसंबर को काम और नए रेस्टोरेंट लोकेशन देखने के लिए थाईलैंड गए थे. परिवार का कहना है कि दोनों भाई देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन बिना गिरफ्तारी के सुरक्षा चाहते हैं.

