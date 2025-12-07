गोवा के उत्तर जिले के अरपोरा गांव में शनिवार (6-7 दिसंबर 2025) की देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई. ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाम के लोकप्रिय नाइट क्लब में अचानक आग लग गई, जिसमें कम से कम 25 लोगों की जान चली गई. मृतकों में तीन महिलाएँ और कुछ विदेशी पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं. यह क्लब राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पर्यटकों के बीच काफी चर्चित था.

घटना पर बिर्च के सुरक्षा गार्ड संजय कुमार गुप्ता ने कहा, ''मेरी ड्यूटी रात 8 से लेकर सुबह के 8 बजे तक की थी. आग लगने की घटना रात 11 बजे से 12 बजे के बीच हुई. अचानक आग लग गई. मैं गेट पर था. एक डीजे, डांसर यहां आने वाले थे और वहां बहुत भीड़ होने वाली थी.'' गार्ड ने आगे कहा कि हादसे के बाद हमें क्लब के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी.

गोवा के पुलिस महानिदेशक का बयान

गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार हादसा किचन में रखे गैस सिलेंडर के फटने से हुआ. आधी रात करीब सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस की टीमें घटनास्थल पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी तेज थी कि अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका.

दम घुटने से हुई ज्यादातर मौतें, कुछ लोग आग की लपटों में भी झुलसे

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि तीन लोगों की मौत सीधा जलने से हुई, जबकि बाकी लोगों ने धुएं की जहरीली परत के बीच दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि अधिकांश मृतक नाइट क्लब की रसोई में काम कर रहे कर्मचारी थे, जो हादसे के वक्त बाहर नहीं निकल पाए.

#WATCH | Sanjay Kumar Gupta, a security guard at Birch says, "The incident occurred between 11 pm and 12 am. Suddenly, there was a fire...I was at the gate...A DJ, dancer was going to come here, and it was about to get really crowded..." https://t.co/upgOx2TYuW pic.twitter.com/gSJylB7QNb — ANI (@ANI) December 7, 2025

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर सीएम का सख्त रुख

सीएम सावंत ने स्पष्ट कहा कि शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि क्लब प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन नहीं किया था. उन्होंने घोषणा की कि जिन जिम्मेदार लोगों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री ने इस घटना को पर्यटन सीजन में हुई बहुत बड़ी लापरवाही करार दिया और उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है.

रातभर चला बचाव अभियान, शवों को GMC भेजा गया

स्थानीय विधायक माइकल लोबो ने बताया कि पुलिस और फायर टीमों ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. सभी शवों को बम्बोलिम स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है. राहतकर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

अब सभी नाइट क्लबों में फायर सेफ्टी की होगी जांच

हादसे के बाद गोवा प्रशासन ने प्रदेश के सभी नाइट क्लब, बार और मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा जांच कराने का फैसला लिया है. विधायक लोबो ने कहा कि कलंगुटे पंचायत सोमवार को सभी क्लबों को नोटिस जारी कर फायर सेफ्टी परमिट दिखाने का आदेश देगी. जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध अनुमतियां नहीं मिलेंगी, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे.

