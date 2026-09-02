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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'E20 पूरी तरह सेफ, नहीं मिली एक भी शिकायत', किस राज्य के CM ने दिया ये बयान

'E20 पूरी तरह सेफ, नहीं मिली एक भी शिकायत', किस राज्य के CM ने दिया ये बयान

एक ओर जहां देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर हंगामा मचा है तो वहीं दूसरी ओर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को विधानसभा में चौंकाने वाला बयान दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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एक ओर जहां देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर हंगामा मचा है तो वहीं दूसरी ओर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार (1 सितंबर) को विधानसभा में बताया कि राज्य में E20 पेट्रोल शुरू होने के बाद से उन्हें कंज्यूमर्स, गाड़ी मालिकों, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन या गैरेज से इसके बारे में एक भी शिकायत नहीं मिली है.

सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स विभाग संभालने वाले मुख्यमंत्री सांवत ने ये बयान विधायक वेंजी विगास, विजय सरदेसाई और क्रूज सिल्वा द्वारा लाए गए 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' के जवाब में दिया. इन विधायकों ने 2023 से पहले की गाड़ियों (खासकर टैक्सी ड्राइवरों और मोटरसाइकिल पायलटों की गाड़ियों) के मालिकों को कम माइलेज, परफॉर्मेंस की दिक्कतों और बढ़ते मेंटेनेंस खर्च जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया था. विधायकों ने मांग की थी कि ग्राहकों को बिना ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल का विकल्प दिया जाए.

E20 को लेकर क्या बोले गोवा सीएम
गोवा के सीएम सावंत ने कहा, "E20 केंद्र सरकार का विषय है और यह केंद्र की पॉलिसी के तहत आता है, जिसे हमने 2023 से अपनाया है. हालांकि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, फिर भी मैं सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को निर्देश दूंगा कि वे स्थिति की जांचने और निगरानी के अलावा टेस्टिंग भी करें. जिन ग्राहकों को शिकायत है, वे सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं."

E20 सुरक्षित है- प्रमोद सावंत
सावंत ने लिखित जवाब में कहा कि गोवा में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 157 रिटेल आउटलेट्स के जरिए E20 सप्लाई कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ARAI, SIAM, IOCL और IIP की लैब स्टडीज और फील्ड ट्रायल्स से यह पुष्टि हुई है कि E20 सुरक्षित है. पुरानी गाड़ियों के लिए भी और इससे न तो कोई खास टूट-फूट होती है और न ही परफ़ॉर्मेंस में कोई कमी आती है.

'2 लाख करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचत'
गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि E10 के लिए बनी गाड़ियों में माइलेज में जो भी कमी आती है, वह आमतौर पर लगभग 3-5% तक ही सीमित होती है और मैन्युफ़ैक्चरर्स E20 पर चलने वाली गाड़ियों की वारंटी भी देते हैं. केंद्र सरकार के डेटा का हवाला देते हुए CM ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से विदेशी मुद्रा में 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 952 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है और किसानों को 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया गया है. उन्होंने बताया कि मिलावट की जांच के लिए हाल ही में आउटलेट्स पर 30,000 से अधिक क्वालिटी चेक किए गए हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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Pramod Sawant GOA E20 Petrol
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