Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाझारखंड SIR को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'SC दखल दे, मुसलमानों को...'

झारखंड SIR को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'SC दखल दे, मुसलमानों को...'

झारखंड SIR को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR एक ऐसी कवायद है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट में हेर-फेर करना है ताकि BJP चुनाव जीत सके.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

देश के जाने-माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर एक बार फिर बीजेपी को को घेरा है. उन्होंने इसे वोटर लिस्ट में हेरफेर का जरिया बताया है और मुसमलानों को निशाना बनाने की बात कही है.

कपिल सिब्बल ने बुधवार (2 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर झारखंड SIR को बाहर रखने की राजनीति करार दिया है. उन्होंने लिखा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड SIR लोगों को इससे बाहर रखने की राजनीति है, क्योंकि बीजेपी के एजेंट मुसलमानों को निशाना बनाते हैं. 

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के एजेंट बड़ी संख्या में नाम हटाने की कोशिश करते हैं. कपिल सिब्बल ने मांग की है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसे रोकना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि SIR एक ऐसी कवायद है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट में हेर-फेर करना है ताकि BJP चुनाव जीत सके.

इसके अलावा न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए देश के वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य या कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के बारे में कह सकता है कि वह यहां नहीं रहता और उसका नाम हटा दिया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि BLO के पास बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए, फिर नाम हटा दिए गए. 

मुसलमानों को निशाना बनाया गया- सिब्बल 
कपिल सिब्बल ने कहा कि BLO ने इसका विरोध किया क्योंकि इसके पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं था. जब यह मामला सामने आया, तो पता चला कि जिन जगहों पर SIR के तहत फॉर्म 7 भरे जा रहे थे, वहां मुसलमानों को निशाना बनाया गया था. फिर पता चला कि वे वहां सदियों से रह रहे थे. 

उन्होंने कहा कि झारखंड में विपक्ष की सरकार है, इसलिए वे वहां दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन जहां उनकी (बीजेपी) की अपनी सरकार है, वहां उन्होंने मनमानी की तो फिर SIR का क्या मतलब है?. सभी को यह समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो यह विवादित है. सिब्बल ने आरोप लगाया कि जो लोग बीजेपी के वोटर नहीं हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें 

महंगा चश्मा दिया, हाथ थामकर घूमे, दिल जीत लेगा CM विजय का ये Video

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Kapil Sibal BJP Jharkhand SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
झारखंड SIR को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'SC दखल दे, मुसलमानों को...'
झारखंड SIR को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'SC दखल दे, मुसलमानों को...'
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
इंडिया
यूपी में रेलवे भर्ती बोर्ड में फर्जीवाड़े का खुलासा, CBI ने शुरू की जांच
यूपी में रेलवे भर्ती बोर्ड में फर्जीवाड़े का खुलासा, CBI ने शुरू की जांच
इंडिया
फर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी
फर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राजस्थान
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
विश्व
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, एक बाइकसवार घायल
पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, एक बाइकसवार घायल
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget