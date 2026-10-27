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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु की जेल से 17 कैदी फरार, 13 पकड़े गए, 4 की तलाश जारी, स्टालिन ने क्या कहा?

तमिलनाडु की जेल से 17 कैदी फरार, 13 पकड़े गए, 4 की तलाश जारी, स्टालिन ने क्या कहा?

DMK प्रमुख एमके स्टालिन ने जेल से कैदियों के फरार होने पर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की टीवीके सरकार पर हमला किया है. उन्होंने विजय सरकार को पूरी तरह से बेकार करार दिया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Oct 2026 11:29 PM (IST)
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तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कमपट्टी जेल से 17 अंडरट्रायल कैदी सोमवार (26 अक्टूबर) की देर रात जेल तोड़कर भाग निकले. पुलिस ने भागे हुए कैदियों में से 13 को पकड़ लिया है, चार अभी भी फरार हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्रोन की मदद से 14 घंटे के भीतर 13 अंडरट्रायल कैदियों को पकड़ लिया.

थेनी सब-जेल से कैदियों के फरार होने की सूचना मिलने पर वाहनों की जांच और सघन तलाशी अभियान चलाने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं. तलाशी अभियान के लिए आर्म्ड रिजर्व फोर्स, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को तैनात किया गया. इसके अलावा, ड्रोन की मदद से आसपास के इलाकों की निगरानी की गई.

इन सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप, अब तक फरार हुए कुल 17 में से 13 कैदियों को पकड़ लिया गया है. बाकी बचे कैदियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है.

कैदियों के फरार होने पर विजय सरकार पर स्टालिन का हमला

थेनी जिले के थेक्कमपट्टी जेल से कैदियों के फरार होने की घटना के बाद तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एम. के. स्टालिन ने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी TVK पर अपने ब्रेकिंग बैड वाले हमले को और तीखा कर दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री विजय की सरकार पर तीखा पॉप-कल्चर तंज कसते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्रेकिंग बैड के बाद अब तमिलनाडु में जेल ब्रेक का दौर शुरू हो गया है. 

एमके स्टालिन ने अपने X पोस्ट में कहा, ‘ब्रेकिंग बैड के बाद अब तमिलनाडु में जेल ब्रेक शुरू हो गया है! मुझे लगा था कि सिर्फ जमानत पर रिहा होने वाले लोगों की ही निगरानी नहीं की जा रही है, लेकिन पता चला कि यह प्रशासन इतना अयोग्य है कि जेल के अंदर से कैदियों को भी भागने देता है.’

कैदी बेखौफ होकर फरार हो रहे- स्टालिन

उन्होंने कहा, ‘साल 1995 के बाद यह पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं. 2026 में ऐसा होना स्वीकार्य नहीं है, जबकि इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी सिस्टम एडवांस होनी चाहिए. बाहर घूम रहे अपराधी पूरी आजादी के साथ जुर्म कर रहे हैं, जबकि जेल के अंदर मौजूद कैदी भी बेखौफ होकर फरार हो रहे हैं. संक्षेप में यह पूरी तरह से बेकार, ‘Good for Nothing’ प्रशासन है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘वे लोगों की सुरक्षा नहीं करने वाले हैं. तमिलनाडु की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ रही है.’ 

रिपोर्ट - किशोर गोलेचा जैन

यह भी पढ़ेंः केरलम कांग्रेस चीफ ने बिना शर्त मांगी माफी, चीफ जस्टिस पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 27 Oct 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Vijay MK Stalin TVK Government
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