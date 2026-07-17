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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘जो भी ट्रंप को मार देगा…’, ईरान समर्थित इराकी आतंकी संगठन ने 10 मिलियन डॉलर का किया ऐलान

‘जो भी ट्रंप को मार देगा…’, ईरान समर्थित इराकी आतंकी संगठन ने 10 मिलियन डॉलर का किया ऐलान

US Iran War: ईरान समर्थित इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक ने ग्रुप ने 17 जुलाई को ट्रंप की हत्या करने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है.

Written By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 06:55 PM (IST)
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अमेरिका-ईरान में फिर से बढ़े तनाव के बीच ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ग्रुप 'इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक' ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हत्या वाले को इनाम देने की घोषणा की है. ईरान समर्थित इस ग्रुप ने ट्रंप की हत्या करने वाले को 10 मिलियन डॉलर (करीब 85 करोड़ रुपये) का इनाम देने की घोषणा की है. ईराकी ग्रुप के अनुसार ये ऐलान 2020 में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए किया गया है, जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया नेता अबू महदी अल-मुहंदिस मारे गए थे.

ट्रंप की हत्या करने पर इनाम का ऐलान

अमेरिकी अधिकारियों ने इन मिलिशिया ग्रुप पर इराक, सीरिया और खाड़ी देशों में अमेरिकी सेनाओं और उसके हितों के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है. इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'ट्रंप हत्यारे हैं. वह अपने अधिकारियों को दूसरे लोगों की हत्या या संगठन को खत्म करने का निर्देश देते हैं इसलिए हमने उनकी मौत के लिए इनाम का ऐलान किया है.'

ईरानी प्रेस टीवी के अनुसार बयान में कहा गया, 'कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल-मुहंदिस की हत्या कर ट्रंप ने पूरी दुनिया में खुद से अपनी वाहवाही की.' यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इराकी प्रधानमंत्री काजिम अल-जैदी के साथ बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से 2020 के ड्रोन हमले का जिक्र किया था.

ट्रंप ने किया था सुलेमानी और मुहंदिस का जिक्र

बैठक के दौरान, ट्रंप ने सुलेमानी और मुहंदिस को मारने वाले ऑपरेशन का बचाव किया. अरब न्यूज आउटलेट अशरक अल-अवसात के अनुसार, ट्रंप ने कहा, 'मैंने उसे (सुलेमानी और मुहंदिस) अपने पहले कार्यकाल में मारा था. अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज स्थिति कुछ और हो सकती थी. मुझे लगता है कि ईरान के नेता सुलेमानी से डरते थे.'

साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान कई बार ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई थी. 13 जुलाई, 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान एक बंदूकधारी ने गोली चलाई, जो ट्रंप के कान को छूकर निकल गई. इसके कुछ हफ्तों बाद फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास अधिकारियों ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था. तब अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि ईरान से जुड़ा ग्रुप सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रंप की हत्या कराने की कोशिश कर रहा है.

Published at : 17 Jul 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Iraq DONALD Trump IRAN
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