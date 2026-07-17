20 दिनों की भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक..., US से पाकिस्तान तक क्या कह रहा इंटरनेशनल मीडिया?

दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को समर्थन देने के लिए देश के कई बड़े नेता जंतर-मंतर पहुंचे. भूख हड़ताल के 20वें दिन 17 जुलाई को वांगचुक ने 'संसद चलो' मार्च में समर्थकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की. इस प्रोटेस्ट की चर्चा पाकिस्तान, अमेरिका समेत कई इंटरनेशनल मीडिया में है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. धर्मेंद्र प्रधान सीजेपी को अराजक तत्वों की बी-टीम बता चुके हैं.' सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है और कई लोगों ने उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है.

ब्रिटेन की रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के लिखा, 'दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखी जाए. पहली कोर्ट ने सीधे तौर पर इस आंदोलन में दखल दिया है. वांगचुक के समर्थकों की उनकी सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.'

पाकिस्तान अखबार डॉन ने सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया के बयान को दोहराया, 'सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी पसलियां दिखने लगी है. उनकी उम्र लगभग 60 साल है. उनका वजन कम हो गया है. गर्मी और उमस से उनकी हालत बिगड़ रही है.' पाकिस्तानी अखबार ने लिखा है कि फिलहाल, सभी की निगाहें 20 जुलाई पर टिकी हैं, जब सीजेपी के सदस्य जंतर-मंतर से संसद तक मार्च करेंगे, जहां संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा.

वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, 'दिल्ली में जंतर-मंतर पर तंबू में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेटे हुए हैं. कई दिनों से वे भूख हड़ताल पर हैं, जिससे उनका शरीर कमजोर हो चुका है.' एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत सरकार ने उन्हें इससे जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया है. इसमें कहा गया कि सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है.

सोनम वांगचुक ने शुक्रवार (17 जुलाई) को कहा कि वह किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जीवित रहेंगे. उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से चल रहा उनका उपवास अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. प्रदर्शन स्थल पर समर्थकों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने अपनी बिगड़ती शारीरिक स्थिति को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उनका संकल्प अडिग है.

उन्होंने कहा, 'मैं बाहर से कमजोर हूं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं. मुझे यकीन है कि आप सभी अंदर और बाहर, दोनों तरह से मजबूत हैं. हमें 20 जुलाई के लिए इस ऊर्जा की जरूरत है, जब हम संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे. हम सब मिलकर लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे.' उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “मैं किसी भी हाल में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा. अगर आप नहीं आए और 20 जुलाई का प्रदर्शन सफल नहीं हुआ, तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा.'