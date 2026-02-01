हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएकाग्र मन और पैनी नजर: बजट भाषण के दौरान PM मोदी ने खूब थपथपाई मेज, हाव-भाव ने खींचा सबका ध्यान

एकाग्र मन और पैनी नजर: बजट भाषण के दौरान PM मोदी ने खूब थपथपाई मेज, हाव-भाव ने खींचा सबका ध्यान

Budget 2026: पीएम मोदी बजट को राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट मानते हैं. बजट भाषण के दौरान लोक-कल्याणकारी घोषणाओं पर मेज थपथपाकर वे सरकार के फैसलों पर मुहर लगाते हैं.

By : अभिषेक कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

PM Modi Budget 2026 News: संसद की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति हमेशा प्रभावशाली होती है, लेकिन बजट के दिन उनकी गंभीरता एक अलग स्तर पर होती है. जब संसद के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पढ़ रही होती हैं, तब पीएम मोदी का एकाग्र भाव यह बताता है कि वे हर एक आंकड़े और हर एक योजना को कितनी गहराई से आत्मसात कर रहे हैं.

साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने बजट को महज एक वार्षिक औपचारिकता से बदलकर 'राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट' बना दिया है. उनके चेहरे के हाव-भाव, उनकी पैनी नजरें और बीच-बीच में मंद-मंद मुस्कान द्वारा दी गई सहमति यह दर्शाती है कि वे अपनी सरकार के 'विकसित भारत' के संकल्प को लेकर कितने सजग हैं.

मेज की थपथपाहट: प्रशंसा और आत्मविश्वास का प्रतीक

संसद में जब भी वित्त मंत्री अपनी सरकार की किसी बड़ी योजना या लोक-कल्याणकारी कदम का ऐलान करती हैं तो सदन में एक विशेष ध्वनि गूंजती है. ये ध्वनि होती है मेजों की थपथपाहट की. इस ध्वनि की अगुवाई अक्सर खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे होते हैं.

पीएम की थपथपाहट सरकार के फैसलों पर लगाती है मुहर

जब निर्मला सीतारमण बुनियादी ढांचे, कृषि सुधार या मध्यम वर्ग के लिए राहत की घोषणा करती हैं, तो पीएम मोदी का उत्साह देखते ही बनता है. उनका बार-बार मेज थपथपाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी टीम के काम पर गर्व करने का एक तरीका है. उनकी यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि बजट में शामिल नीतियां सीधे उनके विजन से जुड़ी हैं. यह थपथपाहट सांसदों में जोश भरती है और देश को यह संदेश देती है कि नेतृत्व इन फैसलों के साथ मजबूती से खड़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी के हाव-भाव और उनकी सक्रिय प्रतिक्रियाएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे बजट को केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश के 'उद्धार' का मार्ग मानते हैं. उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी थपथपाहट यह स्पष्ट करती है कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते 6 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. डेली न्यूज़ रिपोर्ट लिखने के अवाला अभिषेक वीडियो औऱ तस्वीरों से जुड़े काम भी करते रहते हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स भी लिखी हैं.
Read
Published at : 01 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman NARENDRA MODI Budget 2026 Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने MSME के लिए 10 हजार करोड़ का किया ऐलान
Union Budget 2026: बजट से पहले Sanjay Singh ने सरकार को घेरा | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर का ऐलान | parliament Session | PM Modi
Union Budget 2026: 'कैंसर-शुगर की दवाएं सस्ती', Nirmala Sitharaman का बड़ा ऐलान | parliament Session
Union Budget 2026: Nirmala Sitharaman ने बता दिया इन बातों को आधार बना कर बनाया गया बजट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget