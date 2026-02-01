एकाग्र मन और पैनी नजर: बजट भाषण के दौरान PM मोदी ने खूब थपथपाई मेज, हाव-भाव ने खींचा सबका ध्यान

PM Modi Budget 2026 News: संसद की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति हमेशा प्रभावशाली होती है, लेकिन बजट के दिन उनकी गंभीरता एक अलग स्तर पर होती है. जब संसद के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पढ़ रही होती हैं, तब पीएम मोदी का एकाग्र भाव यह बताता है कि वे हर एक आंकड़े और हर एक योजना को कितनी गहराई से आत्मसात कर रहे हैं.

साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने बजट को महज एक वार्षिक औपचारिकता से बदलकर 'राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट' बना दिया है. उनके चेहरे के हाव-भाव, उनकी पैनी नजरें और बीच-बीच में मंद-मंद मुस्कान द्वारा दी गई सहमति यह दर्शाती है कि वे अपनी सरकार के 'विकसित भारत' के संकल्प को लेकर कितने सजग हैं.

मेज की थपथपाहट: प्रशंसा और आत्मविश्वास का प्रतीक

संसद में जब भी वित्त मंत्री अपनी सरकार की किसी बड़ी योजना या लोक-कल्याणकारी कदम का ऐलान करती हैं तो सदन में एक विशेष ध्वनि गूंजती है. ये ध्वनि होती है मेजों की थपथपाहट की. इस ध्वनि की अगुवाई अक्सर खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे होते हैं.

VIDEO | Union Budget 2026–27: Finance Minister Nirmala Sitharaman says,"... Building on the success of the Lakhpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur will be set up as… pic.twitter.com/xVp7hB0Zb6 — Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026

पीएम की थपथपाहट सरकार के फैसलों पर लगाती है मुहर

जब निर्मला सीतारमण बुनियादी ढांचे, कृषि सुधार या मध्यम वर्ग के लिए राहत की घोषणा करती हैं, तो पीएम मोदी का उत्साह देखते ही बनता है. उनका बार-बार मेज थपथपाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी टीम के काम पर गर्व करने का एक तरीका है. उनकी यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि बजट में शामिल नीतियां सीधे उनके विजन से जुड़ी हैं. यह थपथपाहट सांसदों में जोश भरती है और देश को यह संदेश देती है कि नेतृत्व इन फैसलों के साथ मजबूती से खड़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी के हाव-भाव और उनकी सक्रिय प्रतिक्रियाएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे बजट को केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश के 'उद्धार' का मार्ग मानते हैं. उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी थपथपाहट यह स्पष्ट करती है कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है.