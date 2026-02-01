सेमीकंडक्टर बूम के लिए तैयार हिंदुस्तान, बजट 2026 में 40000 करोड़ की मिली सौगात

Semiconductor Budget: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस बदलते दौर में भारत भी इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है. यही वजह है कि देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए बजट 2025-26 में सरकार ने इसके लिए 40000 रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया है.

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, "इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टैक डिजाइन करने, इंडियन IP और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 लॉन्च करेंगे. हम टेक्नोलॉजी और कुशल वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी ध्यान देंगे."

क्यों अहम है यह निवेश?

सेमीकंडक्टर पर किया गया 40000 करोड़ का यह निवेश ग्लोबल सप्लाई-चेन में रुकावटों, भू-राजनीतिक तनाव, AI, इलेक्ट्रिक वाहनों, 5G/6G टेलीकॉम, रक्षा और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के बीच हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की कोशिशों को मजबूत बनाएगा. यह सेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य घरेलू मांग के एक बड़े हिस्से को स्थानीय स्तर पर पूरा करना और 2030 के दशक तक भारत को एक प्रमुख ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है.

क्या होगा इसका असर?

बजट में हुए इस ऐलान के बाद सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की महत्वाकांक्षाओं में निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संबंधित सेक्टर के शेयरों में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख सकता है क्योंकि एनालिस्ट इसे स्ट्रेटेजिक एरिया में कैपेक्स-ड्रिवन ग्रोथ की निरंतरता के तौर पर देख रहे हैं.

पहले लगाए गए अनुमान के मुताबिक, भारत तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आने वाले ग्रोथ में एंट्री लेने जा रहा है. MARC Group के अनुमान के मुताबिक, भारत के सेमीकंडक्टर बाजार का साइज 2034 तक करीब 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और 2026 से 2034 के बीच इसके 12.18 परसेंट के CAGR से बढ़ने का भी अनुमान है.

