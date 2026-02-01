हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससेमीकंडक्टर बूम के लिए तैयार हिंदुस्तान, बजट 2026 में 40000 करोड़ की मिली सौगात

सेमीकंडक्टर बूम के लिए तैयार हिंदुस्तान, बजट 2026 में 40000 करोड़ की मिली सौगात

Semiconductor Budget: भारत को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की चाहत में सरकार इस बार के बजट में इसके लिए 40000 रुपये अलॉट किए हैं ताकि देश में चिप मार्केट का और विकास हो सके.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

Semiconductor Budget: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस बदलते दौर में भारत भी इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है. यही वजह है कि देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए बजट 2025-26 में सरकार ने इसके लिए 40000 रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया है.

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, "इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टैक डिजाइन करने, इंडियन IP और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 लॉन्च करेंगे. हम टेक्नोलॉजी और कुशल वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी ध्यान देंगे."

क्यों अहम है यह निवेश? 

सेमीकंडक्टर पर किया गया 40000 करोड़ का यह निवेश ग्लोबल सप्लाई-चेन में रुकावटों, भू-राजनीतिक तनाव, AI, इलेक्ट्रिक वाहनों, 5G/6G टेलीकॉम, रक्षा और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के बीच हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की कोशिशों को मजबूत बनाएगा. यह सेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य घरेलू मांग के एक बड़े हिस्से को स्थानीय स्तर पर पूरा करना और 2030 के दशक तक भारत को एक प्रमुख ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है. 

क्या होगा इसका असर?

बजट में हुए इस ऐलान के बाद सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की  महत्वाकांक्षाओं में निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संबंधित सेक्टर के शेयरों में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख सकता है क्योंकि एनालिस्ट इसे स्ट्रेटेजिक एरिया में कैपेक्स-ड्रिवन ग्रोथ की निरंतरता के तौर पर देख रहे हैं.

पहले लगाए गए अनुमान के मुताबिक, भारत तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आने वाले ग्रोथ में एंट्री लेने जा रहा है. MARC Group के अनुमान के मुताबिक, भारत के सेमीकंडक्टर बाजार का साइज 2034 तक करीब 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और 2026 से 2034 के बीच इसके 12.18 परसेंट के CAGR से बढ़ने का भी अनुमान है.

ये भी पढ़ें:

Budget 2026: बजट भाषण में आने वाले मुश्किल शब्दों का आसान मतलब, यहां समझें सबकुछ

Published at : 01 Feb 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Union Budget Union  Budget Budget 2026 Budget 2026 News Union Budget 2026 Union Budget 2026 India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: कैबिनेट बैठक के लिए संसद भवन पहुंचे PM Modi | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: संसद भवनमें कैबिनेट बैठक शुरू | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: सिर्फ 45 मिनट में पेश होगा देश का बजट | Nirmala Sitharaman | Parliament Session
Union Budget 2026: पहली बार रविवार को पेश हो रहा बजट | Nirmala Sitharaman | Economy
Union Budget 2026: थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट बैठक | Nirmala Sitharaman | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
लाइफस्टाइल
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
नौकरी
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
क्रिकेट
IND vs PAK T20 World Cup: टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया? जानिए पूरा रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया? जानिए पूरा रिकॉर्ड
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget