अयोध्या से दिल्ली और मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की वजह से लिया गया फैसला

अयोध्या हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) के अधिकारियों ने बताया कि रविवार (21 दिसंबर) को महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो निर्धारित कमर्शियल उड़ानें रद्द कर दी गईं. रद्द की गई उड़ानों में दिल्ली-अयोध्या-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX1284/IX1274 और मुंबई-अयोध्या-अहमदाबाद मार्ग पर चलने वाली स्पाइसजेट की उड़ान SG615/SG614 शामिल हैं.

ANI के मुताबिक, क्षेत्र में लगातार घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और हवाई अड्डे पर कम दृश्यता संबंधी परिचालन प्रक्रियाएं शुरू करनी पड़ी हैं, जिसके चलते उड़ानें रद्द की गई हैं. उत्तर भारत में कोहरे के प्रभाव को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में इसी तरह की सलाह जारी की गई है.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

इस बीच, भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) ने रविवार को एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी दी कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति दृश्यता को प्रभावित कर रही है और चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में देरी या बदलाव हो सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपनी संबंधित एयरलाइनों से उड़ान संबंधी अपडेट की जांच करें और हवाई अड्डों तक पहुंचने और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दें.

'प्रभावित हवाई अड्डों पर यात्री सहायता दल तैनात'

एएआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति के कारण दृश्यता प्रभावित हो रही है और चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में देरी हो सकती है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपनी एयरलाइनों से उड़ान संबंधी अपडेट की जांच करें और हवाई अड्डे तक पहुंचने और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दें. उन्होंने कहा कि खराब मौसम के दौरान यात्रियों की सहायता के लिए, एएआई ने प्रभावित हवाई अड्डों पर यात्री सहायता दल तैनात किए हैं जो मार्गदर्शन और जमीनी सहायता प्रदान करेंगे.

