कर्नाटक में शर्मसार हुई मानवता! मानसिक रूप से कमजोर बच्चे की शिक्षक और उसकी पत्नी ने की बेरहमी से पिटाई
Karnataka Crime: बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि पीड़ित के माता-पिता की शिकायत पर हमने FIR दर्ज की है. दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है.
कर्नाटक के बागलकोट जिले में शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई हैं. जिले के नवनगर इलाके में स्थित एक रेसिडेंशियल स्कूल में मानसिक रूप से कमजोर बच्चे की निर्दयता से पिटाई का मामला प्रकाश में आया है. यह स्कूल एक NGO की ओर से संचालित किया जाता है, जो नेत्रहीन और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की देखभाल करता है.
आरोप है कि इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक 16 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बच्चे की शिक्षक अक्षय इंदुलकर और उसकी पत्नी आनंदी ने मिलकर खूब पिटाई की है. अक्षय ने बच्चे को पाइप से बेरहमी से मारा, जबकि उसकी पत्नी आनंदी पर बच्चे की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़कने का आरोप है. हालांकि, बताया जा रहा है कि यह घटना तीन महीनें पुरानी है, लेकिन अब इसका वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.
जानकारी के अनुसार, इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे नेत्रहीन हैं, जबकि कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं. घटना के वक्त स्कूल में मौजूद एक कर्मचारी ने हीं मोबाइल से यह वीडियो रिकॉर्ड किया था. बाद में उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया. इसके बाद उसने यह वीडियो पीड़ित बच्चे के माता-पिता को सौंप दिया.
बागलकोट एसपी ने घटना को लेकर दी जानकारी
वीडियो सामने आने के बाद बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल ने कहा, “अक्षय इंदुलकर और उनकी पत्नी आनंदी इस NGO के संचालक हैं. हमें वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें दोनों बच्चे को पाइप और अन्य वस्तुओं से पीटते दिख रहे हैं. पीड़ित के माता-पिता की शिकायत पर हमने FIR दर्ज की है. दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है. मामले की जांच जारी है.”
फिलहाल, पुलिस वीडियो की सत्यता और घटना के समय की पुष्टि कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर ऐसे संस्थानों की निगरानी व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
