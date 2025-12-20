हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में शर्मसार हुई मानवता! मानसिक रूप से कमजोर बच्चे की शिक्षक और उसकी पत्नी ने की बेरहमी से पिटाई

कर्नाटक में शर्मसार हुई मानवता! मानसिक रूप से कमजोर बच्चे की शिक्षक और उसकी पत्नी ने की बेरहमी से पिटाई

Karnataka Crime: बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि पीड़ित के माता-पिता की शिकायत पर हमने FIR दर्ज की है. दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक के बागलकोट जिले में शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई हैं. जिले के नवनगर इलाके में स्थित एक रेसिडेंशियल स्कूल में मानसिक रूप से कमजोर बच्चे की निर्दयता से पिटाई का मामला प्रकाश में आया है. यह स्कूल एक NGO की ओर से संचालित किया जाता है, जो नेत्रहीन और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की देखभाल करता है.

आरोप है कि इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक 16 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बच्चे की शिक्षक अक्षय इंदुलकर और उसकी पत्नी आनंदी ने मिलकर खूब पिटाई की है. अक्षय ने बच्चे को पाइप से बेरहमी से मारा, जबकि उसकी पत्नी आनंदी पर बच्चे की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़कने का आरोप है. हालांकि, बताया जा रहा है कि यह घटना तीन महीनें पुरानी है, लेकिन अब इसका वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के अनुसार, इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे नेत्रहीन हैं, जबकि कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं. घटना के वक्त स्कूल में मौजूद एक कर्मचारी ने हीं मोबाइल से यह वीडियो रिकॉर्ड किया था. बाद में उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया. इसके बाद उसने यह वीडियो पीड़ित बच्चे के माता-पिता को सौंप दिया.

बागलकोट एसपी ने घटना को लेकर दी जानकारी

वीडियो सामने आने के बाद बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल ने कहा, “अक्षय इंदुलकर और उनकी पत्नी आनंदी इस NGO के संचालक हैं. हमें वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें दोनों बच्चे को पाइप और अन्य वस्तुओं से पीटते दिख रहे हैं. पीड़ित के माता-पिता की शिकायत पर हमने FIR दर्ज की है. दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है. मामले की जांच जारी है.”

फिलहाल, पुलिस वीडियो की सत्यता और घटना के समय की पुष्टि कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर ऐसे संस्थानों की निगरानी व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ेंः 'असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश...', गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला

Published at : 20 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
Karnataka CRIME Bagalkot
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
यूपी की सियासत में 'कोडीन भैया' कौन?
OBC आरक्षण में लूट..किसने दी छूट? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
घनघोर गोलाबारी..दहशत भारी !
योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ट्रेंडिंग
Video: गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget