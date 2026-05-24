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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFalta Election Result: पोस्टल बैलेट में TMC के जहांगीर खान ने BJP को पछाड़ा, लेकिन फाइनल काउंटिंग के बाद जब्त हुई जमानत

Falta Election Result: पोस्टल बैलेट में TMC के जहांगीर खान ने BJP को पछाड़ा, लेकिन फाइनल काउंटिंग के बाद जब्त हुई जमानत

फाल्टा उपचुनाव में TMC उम्मीदवार जहांगीर खान को 6257 वोट मिले. कुल बैलेट पेपर के जरिए 1526 वोट मिले. बीजेपी को देबांग्शु पांडा को कुल 149432 वोट मिले. बैलेट पेपर से 245 वोट ही मिले. 

By : जीवन प्रकाश | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 24 May 2026 11:01 PM (IST)
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Falta Assembly Re-Poll: फाल्टा उपचुनाव में टीएमसी के जहांगीर खान की एक चर्चा उनके चुनाव से पीछे हटने को लेकर तो थी, लेकिन अब उन्हें मिले पोस्टल बैलेट में बीजेपी से ज्यादा वोट को लेकर हो रही है. जहांगीर खान ने 24 मई को हुई वोट काउंटिंग के शुरुआत में बढ़त बनाई थी. हालांकि, अन्य मत पेटी खुलने के बाद बीजेपी के देबांग्शु पांडा ने पहले राउंड में ही बढ़त हासिल कर ली थी. 

तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार जहांगीर खान को 6257 वोट मिले थे. वहीं, कुल बैलेट पेपर के जरिए 1526 वोट मिले थे. इसके अलावा बीजेपी को देबांग्शु पांडा को कुल 149432 वोट मिले. इनके अलावा बैलेट पेपर से 245 वोट ही मिले. 

इस चुनाव में बीजेपी ने हासिल किए इतने वोट

इस चुनाव में बीजेपी ने कुल 1, 09,201 वोट हासिल किए थे. उन्होंने ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल की. वहीं जहांगीर खान शुरुआती बढ़त के बाद चौथे स्थान पर खिसक गए. उनकी इस चुनाव में जमानत भी जप्त हो गई है. 

चुनाव आयोग ने देबांग्शु पांडा  1,49,666 वोट के साथ विजेता घोषित किया है. वहीं सीपीआईएम के शंभू नाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर रहे. कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक मुल्ला तीसरे स्थान पर रहे. चौथा स्थान टीएमसी के जहांगीर खान को दिया गया है. वह पहले ही चुनावी रण छोड़कर जा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: West Bengal By Election: फाल्टा उपचुनाव में BJP ने लहराया जीत का परचम, देबांगशु पांडा ने तोड़ा रिकॉर्ड, कितने वोटों से हारी TMC

 2011 से अभेद्द किला मानी जाती रही फाल्टा सीट

टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खाने री-पोलिंग से ठीक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अचानक से चुनाव से हटने का फैसला किया था. हालांकि, नाम वापसी की समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से ईवीएम और बैलेट पेपर पर उनका नाम और टीएमसी का सिंबल मौजूद रहा. सबसे पहले डाक मतपत्रों यानी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई. 

फाल्टा सीट 2011 से टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता थआ. साल 2021 के चुनाव में टीएमसी यहां से 40 हजार वोटों से जीती थी. वहीं, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने खुशी जताते हुए कहा कि डायमंड हार्बर का तथाकथित मॉडल अब टीएमसी की हार की हार मॉडल में बदल चुका है. 

ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Politics: DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 7 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 24 May 2026 11:01 PM (IST)
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