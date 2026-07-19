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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFIFA वर्ल्ड कप फाइनल के लिए कल इस राज्य में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, राज्य सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान

FIFA वर्ल्ड कप फाइनल के लिए कल इस राज्य में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, राज्य सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान

FIFA World Cup 2026: केरल सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत 20 जुलाई 2026 को राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 19 Jul 2026 07:01 PM (IST)
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केरल सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने घोषणा की है कि सोमवार, 20 जुलाई 2026 को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी रहेगी. इस फैसले में स्कूलों, कॉलेजों और प्रोफेशनल कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच को देखते हुए लिया गया है. फुटबॉल के प्रति केरल में लोगों का विशेष उत्साह और खेलों को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए यह छुट्टी घोषित की गई है. केरल लंबे समय से फुटबॉल प्रेमियों का राज्य माना जाता है और यहां FIFA वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है.

हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन PSC (पब्लिक सर्विस कमीशन) और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले से तय है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. ये सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी. इस तरह जहां एक ओर छात्रों और शिक्षण संस्थानों को FIFA वर्ल्ड कप फाइनल देखने का अवसर मिलेगा.

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अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने-सामने होंगी

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार देर रात भारतीय समय के अनुसार खेला जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने-सामने होंगी. इस महामुकाबले को लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के साथ-साथ भारत में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. अर्जेंटीना की टीम इस फाइनल में अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगी. अगर अर्जेंटीना यह मुकाबला जीत जाता है, तो वह लगातार दो बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन जाएगी. अब तक सिर्फ ब्राजील और इटली ही अपने विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव कर पाए हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 19 Jul 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Kerala FIFA World Cup 2026 Kerala Holiday
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