केरल सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने घोषणा की है कि सोमवार, 20 जुलाई 2026 को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी रहेगी. इस फैसले में स्कूलों, कॉलेजों और प्रोफेशनल कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच को देखते हुए लिया गया है. फुटबॉल के प्रति केरल में लोगों का विशेष उत्साह और खेलों को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए यह छुट्टी घोषित की गई है. केरल लंबे समय से फुटबॉल प्रेमियों का राज्य माना जाता है और यहां FIFA वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है.

हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन PSC (पब्लिक सर्विस कमीशन) और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले से तय है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. ये सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी. इस तरह जहां एक ओर छात्रों और शिक्षण संस्थानों को FIFA वर्ल्ड कप फाइनल देखने का अवसर मिलेगा.

As part of the state government's policy to promote sports, the Kerala government has declared Monday, July 20, 2026, a holiday for all educational institutions in the state, including professional colleges, in view of the FIFA World Cup football final.



However, PSC and… pic.twitter.com/BE0CAYE599 — ANI (@ANI) July 19, 2026

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अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने-सामने होंगी

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार देर रात भारतीय समय के अनुसार खेला जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने-सामने होंगी. इस महामुकाबले को लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के साथ-साथ भारत में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. अर्जेंटीना की टीम इस फाइनल में अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगी. अगर अर्जेंटीना यह मुकाबला जीत जाता है, तो वह लगातार दो बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन जाएगी. अब तक सिर्फ ब्राजील और इटली ही अपने विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव कर पाए हैं.

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