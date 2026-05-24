हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal By Election: फाल्टा उपचुनाव में BJP ने लहराया जीत का परचम, देबांगशु पांडा ने तोड़ा रिकॉर्ड, कितने वोटों से हारी TMC

West Bengal By Election: फाल्टा उपचुनाव में BJP ने लहराया जीत का परचम, देबांगशु पांडा ने तोड़ा रिकॉर्ड, कितने वोटों से हारी TMC

West Bengal By Election: फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार देबांगशु पांडा ने 1,09,021 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 May 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार देबांगशु पांडा ने बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के  शंभू नाथ कुर्मी को  109021 वोट से हरा दिया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देबांगशु पांडा को अब तक कुल 149666 वोट मिले. इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है. फाल्टा सीट पर हुए इस उपचुनाव में शुरुआत से ही बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आई. मतगणना के हर राउंड में देबांगशु पांडा लगातार अपनी बढ़त बढ़ाते रहे. दूसरी तरफ विपक्षी दल काफी पीछे रह गए.

शुरुआत से ही फाल्टा सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दी. मतगणना के हर राउंड में देबांगशु पांडा लगातार अपनी बढ़त बढ़ाते रहे, जबकि बाकी विपक्षी दल काफी पीछे रह गए. इस उपचुनाव में बीजेपी की बढ़त इतनी बड़ी रही कि मुकाबला लगभग एकतरफा नजर आया. राजनीतिक जानकार इस जीत को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के लिए एक अहम सफलता मान रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Politics: DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'

फाल्टा सीट का चुनाव चर्चा में

पश्चिम बंगाल में फाल्टा सीट का चुनाव पहले भी काफी चर्चा में रहा था. चुनाव आयोग ने पहले मतदान में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया में शिकायतों के बाद यहां दोबारा मतदान कराया था. रीपोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई थी और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया था. अब इस नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है.

फाल्टा में  29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान गड़बड़ी

इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने फाल्टा में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया था. उन्होंने कहा था कि फाल्टा में मुकाबला एकतरफा रहा और टीएमसी के लोग मैदान छोड़ चुके हैं. फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया था. 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान चुनावी गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आई थीं. कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पर इत्र छिड़कने और मशीनों पर टेप लगाने के आरोप लगे थे. इन मामलों के बाद चुनाव आयोग ने पूरे क्षेत्र में रीपोलिंग कराने का आदेश दिया था. गुरुवार को दोबारा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ. 285 मतदान केंद्रों में कहीं से भी हिंसा या गड़बड़ी की खबर नहीं आई. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक 86.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

ये भी पढ़ें: Marco Rubio India Visit: ‘हर देश में बेवकूफ होते हैं’, दिल्ली में किस बात पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो?

Published at : 24 May 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
West Bengal Falta BJP Debangshu Panda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal By Election: फाल्टा उपचुनाव में BJP ने लहराया जीत का परचम, देबांगशु पांडा ने तोड़ा रिकॉर्ड, कितने वोटों से हारी TMC
फाल्टा उपचुनाव में BJP ने लहराया जीत का परचम, देबांगशु पांडा ने तोड़ा रिकॉर्ड, कितने वोटों से हारी TMC
इंडिया
Tamil Nadu Politics: DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
इंडिया
Marco Rubio India Visit: ‘हर देश में बेवकूफ होते हैं’, दिल्ली में किस बात पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो?
‘हर देश में बेवकूफ होते हैं’, दिल्ली में किस बात पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो?
इंडिया
इटली में बंट रही टॉफियां, और युवाओं को लाठियां... NEET मामले में पीछे पड़ी कांग्रेस, राहुल ने की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
'इटली में बंट रही टॉफियां, और युवाओं को...', NEET मामले में राहुल ने की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम में आस्था का सैलाब, 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दरबार में लगाई हाजिरी
चारधाम में आस्था का सैलाब, 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दरबार में लगाई हाजिरी
आईपीएल 2026
प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए KKR को कितने ओवर में जीतना होगा मैच? डिफेंड का भी आया समीकरण
प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए KKR को कितने ओवर में जीतना होगा मैच? डिफेंड का भी आया समीकरण
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
शिक्षा
NEET UG Re-Exam 2026 : पंजाब के बाद अब इस राज्य में भी NEET छात्रों को मिलेगी फ्री बस, एडमिट कार्ड ही बनेगा टिकट
पंजाब के बाद अब इस राज्य में भी NEET छात्रों को मिलेगी फ्री बस, एडमिट कार्ड ही बनेगा टिकट
ट्रेंडिंग
हादसे में घायल मासूम, अस्पताल जाते हुए पिता की गोद में तोड़ा दम, वीडियो देख रो पड़ेंगे आप
हादसे में घायल मासूम, अस्पताल जाते हुए पिता की गोद में तोड़ा दम, वीडियो देख रो पड़ेंगे आप
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget