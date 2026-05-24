पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार देबांगशु पांडा ने बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शंभू नाथ कुर्मी को 109021 वोट से हरा दिया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देबांगशु पांडा को अब तक कुल 149666 वोट मिले. इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है. फाल्टा सीट पर हुए इस उपचुनाव में शुरुआत से ही बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आई. मतगणना के हर राउंड में देबांगशु पांडा लगातार अपनी बढ़त बढ़ाते रहे. दूसरी तरफ विपक्षी दल काफी पीछे रह गए.

शुरुआत से ही फाल्टा सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दी. मतगणना के हर राउंड में देबांगशु पांडा लगातार अपनी बढ़त बढ़ाते रहे, जबकि बाकी विपक्षी दल काफी पीछे रह गए. इस उपचुनाव में बीजेपी की बढ़त इतनी बड़ी रही कि मुकाबला लगभग एकतरफा नजर आया. राजनीतिक जानकार इस जीत को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के लिए एक अहम सफलता मान रहे हैं.

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फाल्टा सीट का चुनाव चर्चा में

पश्चिम बंगाल में फाल्टा सीट का चुनाव पहले भी काफी चर्चा में रहा था. चुनाव आयोग ने पहले मतदान में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया में शिकायतों के बाद यहां दोबारा मतदान कराया था. रीपोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई थी और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया था. अब इस नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है.

फाल्टा में 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान गड़बड़ी

इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने फाल्टा में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया था. उन्होंने कहा था कि फाल्टा में मुकाबला एकतरफा रहा और टीएमसी के लोग मैदान छोड़ चुके हैं. फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया था. 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान चुनावी गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आई थीं. कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पर इत्र छिड़कने और मशीनों पर टेप लगाने के आरोप लगे थे. इन मामलों के बाद चुनाव आयोग ने पूरे क्षेत्र में रीपोलिंग कराने का आदेश दिया था. गुरुवार को दोबारा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ. 285 मतदान केंद्रों में कहीं से भी हिंसा या गड़बड़ी की खबर नहीं आई. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक 86.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

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