तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी मदुरै शहर के बाहरी इलाके में स्थित है. इसकी ऊंचाई करीब 1,050 फीट है. पहाड़ी की तलहटी में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर है, जिसे भगवान मुरुगन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, यह मुरुगन के छह पवित्र निवासों में पहला है.

इस पहाड़ी का महत्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है. यहां जैन धर्म से जुड़ी प्राचीन गुफाएं और शिलाशय्याएं भी हैं. पहाड़ी के शिखर पर सूफी संत सिकंदर बदूशा की दरगाह स्थित है. इस वजह से यह स्थान हिंदू, मुस्लिम और जैन धार्मिक-ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है.

इस पहाड़ी पर जमीन और धार्मिक गतिविधियों को लेकर विवाद नया नहीं है. 1920 में मंदिर देवस्थानम ने पूरी पहाड़ी पर मालिकाना हक का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था. 1923 में अदालत ने फैसला दिया कि पहाड़ी का बड़ा हिस्सा और तीर्थयात्रियों का रास्ता मंदिर की संपत्ति है, लेकिन सबसे ऊपरी चोटी, मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, नेल्लिथोप और दरगाह तक जाने वाली सीढ़ियां मुस्लिम पक्ष की संपत्ति हैं. यही फैसला आगे के विवादों का आधार बना.

दीपस्तंभ और परंपरागत दीप जलाने की जगह पर विवाद क्यों है?

विवाद पहाड़ी के शिखर पर स्थित एक पत्थर के स्तंभ को लेकर है. हिंदू श्रद्धालुओं का एक पक्ष इसे 'दीपथून' यानी पारंपरिक दीपस्तंभ बताता है. उनकी मांग है कि कार्तिगई दीपम के अवसर पर यहां भी दीप जलाया जाए. यह स्तंभ सिकंदर बदूशा दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है.

दूसरी तरफ, राज्य सरकार और प्रशासन ने इस स्तंभ के धार्मिक स्वरूप पर सवाल उठाए हैं. सरकार का तर्क रहा है कि यह दीप जलाने का पारंपरिक स्थान नहीं, बल्कि सर्वेक्षण से जुड़ा पत्थर हो सकता है. दरगाह पक्ष ने भी पहाड़ी की जमीन और 1923 के अदालती फैसले के आधार पर आपत्ति जताई है.

इस विवाद की जड़ें पुरानी हैं. 1862 और 1912 में भी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में दीप जलाने की कोशिशों को प्रशासन ने रोक दिया था. 1994 में भी श्रद्धालुओं ने शिखर पर दीप जलाने की मांग उठाई. इसके बाद 1996 में मद्रास हाईकोर्ट ने दीप जलाने के लिए उची पिल्लैयार मंदिर के पास निचली ढलान पर स्थित स्थान को निर्धारित किया. अदालत ने वैकल्पिक स्थान के लिए दरगाह, सीढ़ियों और नेल्लिथोप से कम से कम 15 मीटर की दूरी की शर्त भी रखी थी. इसके बाद कई दशकों तक दीप इसी पारंपरिक स्थान पर जलाया जाता रहा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा था?

यह विवाद 2025 में फिर अदालत पहुंचा. श्रद्धालुओं ने दीपस्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति मांगी. 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने मंदिर प्रशासन को पारंपरिक स्थान के अलावा पहाड़ी के दीपस्तंभ पर भी दीप जलाने का निर्देश दिया. बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस निर्देश को बरकरार रखा. उसने कहा कि दीप जलाने के लिए मंदिर के सीमित अधिकृत दल को ही ऊपर जाने दिया जाए और जिला कलेक्टर इसकी व्यवस्था की निगरानी करें.

तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 20 नवंबर 2026 को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस साल 24 नवंबर को दीपस्तंभ पर दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी.

कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं:

-दीप जलाने के लिए मंदिर की ओर से अधिकृत सीमित टीम ही पहाड़ी पर जा सकती है.

-टीम का आकार और व्यवस्था जिला कलेक्टर तय करेंगे.

-पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI और पुलिस की सलाह से सुरक्षा व्यवस्था होगी. -वहां आम लोगों की भीड़, जुलूस और नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी.

-दरगाह और मस्जिद में पूजा तथा वहां तक वैध पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए.

सबसे अहम बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस एक बार की अनुमति से भविष्य में दीप जलाने का स्थायी अधिकार या जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं होगा. अदालत ने मामले के अंतिम कानूनी विवाद को खुला रखा.

मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार के तर्क क्या हैं?

मंदिर प्रशासन का कहना है कि कार्तिगई दीपम परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान है और उची पिल्लैयार मंदिर के पास दीप जलाने की स्थापित परंपरा का पालन किया जाना चाहिए. 24 नवंबर को मंदिर प्रशासन ने इसी स्थान पर दीप जलाया और इसे सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा तथा आगम नियमों के अनुरूप बताया.

राज्य सरकार की आपत्तियां मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर रही हैं. पहला, दीपस्तंभ के धार्मिक स्वरूप और वहां दीप जलाने की ऐतिहासिक परंपरा को लेकर पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं. दूसरा, दरगाह के नजदीक दीप जलाने से सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. तीसरा, अगर किसी सर्वेक्षण स्तंभ को धार्मिक स्वरूप दे दिया गया तो देश में ऐसे दूसरे स्थानों को लेकर भी विवाद खड़े हो सकते हैं.

दरगाह पक्ष की चिंता भी पहाड़ी पर पहले से निर्धारित जमीन के अधिकार और धार्मिक स्थल तक पहुंच से जुड़ी है. उसका तर्क है कि 1923 के फैसले में तय सीमाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दीपस्तंभ पर दीप क्यों नहीं जला?

24 नवंबर को मदुरै में मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी कहा कि निषेधाज्ञा लागू करने के नाम पर श्रद्धालुओं के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए. श्रद्धालुओं को पहाड़ी की तलहटी या उचित स्थानों से दीप देखने से नहीं रोका जाना चाहिए.

इसके बावजूद शाम को दीपस्तंभ के बजाय उची पिल्लैयार मंदिर के पास ही दीप जलाया गया. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों के संगठनों के बड़ी संख्या में जुटने की आशंका के मद्देनजर निषेधाज्ञा लगाई थी. राज्य सरकार ने दीपस्तंभ पर दीप नहीं जलाने की अलग से स्पष्ट वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई थी.

इस फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया. हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की. तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका भी दाखिल की थी. यह याचिका 21 नवंबर की रात दाखिल हुई थी.

इस मामले में अगली बड़ी कानूनी सुनवाई जनवरी 2027 में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है. अदालत को यह देखना होगा कि विवादित स्तंभ का वास्तविक स्वरूप क्या है, वहां दीप जलाने की कोई स्थापित धार्मिक परंपरा रही है या नहीं और 1923 के फैसले के तहत उस स्थान की जमीन किसके अधिकार क्षेत्र में आती है.

फिलहाल विवाद केवल एक दीप जलाने की जगह का नहीं रह गया है. एक तरफ धार्मिक परंपरा और श्रद्धालुओं की मांग है, दूसरी तरफ दरगाह के अधिकार, प्रशासन की कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी और अदालत के आदेश का पालन है. इसका समाधान तभी निकल सकता है जब अंतिम न्यायिक फैसले में जमीन, धार्मिक परंपरा और दोनों समुदायों के अधिकारों को स्पष्ट किया जाए. साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत के आदेश का पालन हो और किसी भी समुदाय की धार्मिक गतिविधि या सुरक्षा प्रभावित न हो.