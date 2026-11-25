पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के दौरान पहने जाने वाले पारंपरिक अकादमिक गाउन की जगह भारतीय हैंडलूम और पारंपरिक परिधानों को अपनाने की पहल की है. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी किया है. इसमें दीक्षांत समारोह जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक आयोजनों में भारतीय पारंपरिक कपड़ों के इस्तेमाल के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है.

विभाग ने अपने निर्देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से 2015, 2019 और 2024 में जारी दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया है. इन दिशा-निर्देशों में दीक्षांत समारोह के दौरान पारंपरिक अकादमिक गाउन के स्थान पर हैंडलूम से बने भारतीय परिधानों को अपनाने की सिफारिश की गई थी.

भारतीय संस्कृति और बुनकरों को मिलेगा बढ़ावा

उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि भारत की जलवायु को देखते हुए हैंडलूम से बने पारंपरिक कपड़े अकादमिक गाउन की तुलना में अधिक आरामदायक और उपयुक्त हैं. इसके अलावा, ऐसे परिधानों को अपनाने से भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति गौरव की भावना बढ़ेगी. इससे ग्रामीण हैंडलूम उद्योग और बुनकरों की आजीविका को भी समर्थन मिलेगा.

पोशाक के डिजाइन पर विश्वविद्यालय खुद ले सकेंगे फैसला

सरकार ने किसी खास डिजाइन या अनिवार्य ड्रेस कोड को लागू नहीं किया है. विश्वविद्यालयों को अपनी जरूरत और परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह की पोशाक तैयार करने की छूट दी गई है. कुलपतियों, विशिष्ट अतिथियों और स्नातक, परास्नातक तथा पीएचडी की डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग परिधान भी तय किए जा सकते हैं.

पारंपरिक भारतीय पोशाक के हिस्से के रूप में उत्तरीय या औपचारिक स्टोल के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया गया है. विश्वविद्यालयों को इस पहल को अपने संबद्ध कॉलेजों तक भी पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है.

यूजीसी पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी तस्वीरें और वीडियो

निर्देश के अनुसार, विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में अपनाए गए नए परिधानों की तस्वीरें और वीडियो यूजीसी के 'यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल' पर अपलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्हें इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी लिखित रूप में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को भी देनी होगी.

24 दिसंबर को जादवपुर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह

इस बीच, जादवपुर विश्वविद्यालय का 69वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 24 दिसंबर को आयोजित होने वाला है. समारोह से ठीक एक महीने पहले तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) की जादवपुर विश्वविद्यालय इकाई ने कुलपति चिरंजीब भट्टाचार्य को पत्र लिखकर कार्यक्रम से जुड़े विश्वविद्यालय के नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है.

संगठन के दो सदस्यों किशालय रॉय और तीर्थराज बर्धन ने कुलपति को लिखे पत्र में कई मांगें रखी हैं. हालांकि, इन मांगों का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है.