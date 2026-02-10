Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'

असम की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं. एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री काफी बेचैन हैं. कोई मुख्यमंत्री अगर आरोप लगाता है तो सबूत के आधार पर आरोप लगाना चाहिए. पिछले एक साल से ये बात कह रहे हैं. एसआईटी का गठन भी किया. सितंबर में एसआईटी की रिपोर्ट भी मिल गई. अगर सबूत हैं तो उन्होंने केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी. 6 महीने से लेकर क्यों बैठे रहे. अब जब दो महीने में चुनाव हैं तो क्यों रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं. केंद्र को रिपोर्ट भेज रहे हैं. उन्होंने इसे खुद पढ़ा है. एक पन्ना भी सबूत के तौर पर नहीं मिला है, अब वो आरोप लगा रहे हैं.'



गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री का इतिहास देख लीजिए. वो कितने बात के पक्के हैं. वो पहले छात्र संगठन आजसू में थे. वहां कठिनाई में थे तो वो फिर छलांग मारकर कांग्रेस में आए. यहां कठिनाई हुई तो छलांग मारकर बीजेपी में चले गए. पाकिस्तान में पत्नी के बैंक अकाउंट के दावे पर गौरव गोगोई ने कहा, 'वह व्यक्ति जो मुख्यमत्री के योग्य नहीं है, जो हर दिन झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पर नहीं जाइए. आप खुद रिपोर्ट पढ़ लीजिए. रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा कि अकाउंट बंद है. आपको पता चल जाएगा कि पैसा कुछ नहीं आ रहा है. रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि वो जिस एनजीओ से थीं, वो गुजरात की थी. वहां तब जाकर काम किया था, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो क्या गुजरात की सरकार भी पाकिस्तानी जासूस है? उसकी बात नहीं करते. लोग काफी जागरूक हैं. असम के लोग इस बार जीतेंगे. असम के लोगों ने ठान लिया है कि ऐसे भ्रष्टाचारी और झूठे मुख्यमंत्री को और पांच साल नहीं देख सकते हैं.'

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों पर जवाब

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सीएम की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दीजिए. राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मसले पर तुच्छ और कमजोर बाते करते हैं. इतना ही गंभीर मामला था तो छह महीने उन्होंने रिपोर्ट क्यों रखी. ईमेल में आईबी रिपोर्ट के जिक्र के दावों पर गौरव गोगोई ने कहा आपने केंद्र को रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी. उन्होंने आरोप लगाए कि मैंने वहां ट्रेनिंग ली. मेरे पाकिस्तान जाने पर एसआईटी ने एक बार भी सवाल नहीं किए. लोग समझते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है. इसलिए इन मुद्दों को सीएम उठा रहे हैं. आईबी का इनपुट कैसे मिल रहा था? इस सवाल के जवाब में गौरव गोगोई ने कहा कि बेबुनियाद सवाल है.