कितनी है असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की नेटवर्थ, सीएम हिमंता बिस्वा से कम या ज्यादा?

असम की राजनीति में इस वक्त गौरव गोगोई चर्चा में बने हुए हैं. असम के सीएम के अनुसार जांच में गौरव गोगोई पर विदेशी फंडिंग, एफसीआरए नियमों और पाकिस्तान से जुड़े संस्थानों में काम करने से जुड़े आरोप सामने आए हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

असम की राजनीति में इन दिनों नाम, आरोप और संपत्ति तीनों एक साथ चर्चा में हैं. एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान सुर्खियों में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की निजी और राजनीतिक प्रोफाइल पर लोगों की नजर है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है. आइए जानें कि आखिर गौरव गोगोई की कुल संपत्ति क्यों चर्चा में है और क्या वह मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से कम है या ज्यादा.

असम की राजनीति में क्यों चर्चा में हैं गौरव गोगोई?

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में दावा किया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई से जुड़ी एसआईटी जांच में कुछ गंभीर बातें सामने आई हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच में विदेशी फंडिंग, एफसीआरए नियमों और पाकिस्तान से जुड़े संस्थानों में काम करने से जुड़े आरोप सामने आए हैं. उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया है. यह बयान सामने आने के बाद गौरव गोगोई को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया.

गौरव गोगोई कौन हैं और उनकी राजनीतिक पहचान

गौरव गोगोई असम के जोरहाट लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में वह इसी सीट से उम्मीदवार रहे हैं. उनकी उम्र 41 वर्ष है और शिक्षा के लिहाज से वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है. पेशे के तौर पर उन्होंने खुद को नॉट वर्किंग बताया है.

गौरव गोगोई की कुल संपत्ति कितनी है?

ह चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक गौरव गोगोई की कुल संपत्ति लगभग 4.9 करोड़ रुपये है. इसमें करीब 2.7 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और लगभग 2.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. खास बात यह है कि उनके नाम किसी तरह की कोई देनदारी या कर्ज दर्ज नहीं है. यानी उनकी नेटवर्थ पूरी तरह साफ मानी जाती है.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की नेटवर्थ कितनी है?

अब अगर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की संपत्ति की बात करें, तो 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 17.27 करोड़ रुपये है. इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं. हालांकि, इस संपत्ति के साथ करीब 3.51 करोड़ रुपये की देनदारियां भी दर्ज हैं. यह संपत्ति उनके और उनकी पत्नी दोनों की संयुक्त रूप से बताई गई है.

किसकी संपत्ति ज्यादा, किसकी कम?

अगर सिर्फ आंकड़ों की सीधी तुलना की जाए, तो यह साफ हो जाता है कि गौरव गोगोई की कुल संपत्ति मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की संपत्ति से काफी कम है. जहां गौरव गोगोई की नेटवर्थ लगभग 4.9 करोड़ रुपये है, वहीं हिमंता बिस्वा सरमा की घोषित संपत्ति 17 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस आधार पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की संपत्ति कांग्रेस सांसद से कई गुना अधिक है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 09 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Gaurav Gogoi HIMANTA BISWA SARMA Gaurav Gogoi Net Worth
