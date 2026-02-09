कितनी है असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की नेटवर्थ, सीएम हिमंता बिस्वा से कम या ज्यादा?

असम की राजनीति में इन दिनों नाम, आरोप और संपत्ति तीनों एक साथ चर्चा में हैं. एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान सुर्खियों में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की निजी और राजनीतिक प्रोफाइल पर लोगों की नजर है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है. आइए जानें कि आखिर गौरव गोगोई की कुल संपत्ति क्यों चर्चा में है और क्या वह मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से कम है या ज्यादा.

असम की राजनीति में क्यों चर्चा में हैं गौरव गोगोई?

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में दावा किया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई से जुड़ी एसआईटी जांच में कुछ गंभीर बातें सामने आई हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच में विदेशी फंडिंग, एफसीआरए नियमों और पाकिस्तान से जुड़े संस्थानों में काम करने से जुड़े आरोप सामने आए हैं. उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया है. यह बयान सामने आने के बाद गौरव गोगोई को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया.

गौरव गोगोई कौन हैं और उनकी राजनीतिक पहचान

गौरव गोगोई असम के जोरहाट लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में वह इसी सीट से उम्मीदवार रहे हैं. उनकी उम्र 41 वर्ष है और शिक्षा के लिहाज से वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है. पेशे के तौर पर उन्होंने खुद को नॉट वर्किंग बताया है.

गौरव गोगोई की कुल संपत्ति कितनी है?

ह चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक गौरव गोगोई की कुल संपत्ति लगभग 4.9 करोड़ रुपये है. इसमें करीब 2.7 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और लगभग 2.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. खास बात यह है कि उनके नाम किसी तरह की कोई देनदारी या कर्ज दर्ज नहीं है. यानी उनकी नेटवर्थ पूरी तरह साफ मानी जाती है.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की नेटवर्थ कितनी है?

अब अगर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की संपत्ति की बात करें, तो 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 17.27 करोड़ रुपये है. इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं. हालांकि, इस संपत्ति के साथ करीब 3.51 करोड़ रुपये की देनदारियां भी दर्ज हैं. यह संपत्ति उनके और उनकी पत्नी दोनों की संयुक्त रूप से बताई गई है.

किसकी संपत्ति ज्यादा, किसकी कम?

अगर सिर्फ आंकड़ों की सीधी तुलना की जाए, तो यह साफ हो जाता है कि गौरव गोगोई की कुल संपत्ति मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की संपत्ति से काफी कम है. जहां गौरव गोगोई की नेटवर्थ लगभग 4.9 करोड़ रुपये है, वहीं हिमंता बिस्वा सरमा की घोषित संपत्ति 17 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस आधार पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की संपत्ति कांग्रेस सांसद से कई गुना अधिक है.

